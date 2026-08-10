पुणे

पुरात व्हॅन वाहून गेली; नऊ जणांचा मृत्यू

पुरात व्हॅन वाहून गेली; नऊ जणांचा मृत्यू
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पुरात व्हॅन वाहून गेली;
नऊ जणांचा मृत्यू
राजगड (मध्य प्रदेश), ता. १० (पीटीआय) : मुसळधार पावसामुळे दुथडी भरून वाहणाऱ्या ओढ्यातून व्हॅन नेण्याचा प्रयत्न करताना ती पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्याने नऊ जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये एका मुलीचा समावेश आहे. सोमवारी सकाळी सुमारे नऊ वाजता सारंगपूरजवळील पडाना बाह्यवळण पुलाजवळ ही दुर्घटना घडली. व्हॅनमध्ये ११ जण प्रवास करीत होते.
व्हॅनमधील दोन जणांनी पोहत जाऊन आपला जीव वाचविला. स्थानिक प्रशासनाचे कर्मचारी आणि ग्रामस्थांनी चालकाला पुढे न जाण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, चालकाने त्याकडे दुर्लक्ष करून व्हॅन पाण्यातून नेण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी पाण्याच्या जोरदार प्रवाहाने व्हॅन वाहून नेली. या घटनेनंतर ग्रामस्थांनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता दोरखंडाच्या साह्याने बचावकार्य सुरू केले. काही प्रवाशांना बाहेर काढण्यात त्यांना यश आले. मात्र, नऊ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. सारंगपूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी अरविंद सिंह यांनी सांगितले की, मुसळधार पावसामुळे परिसरातील नद्या आणि ओढे दुथडी भरून वाहत होते. पडाना बाह्यवळणजवळील रस्त्यावरील ओढ्याच्या प्रवाहात चालकाने निष्काळजीपणे व्हॅन घातली. काही क्षणांतच व्हॅन पाण्यात बुडाली आणि नऊ जणांचा मृत्यू झाला.

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