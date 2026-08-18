Agriculture Admission: कृषी प्रवेशाची पहिली यादी जाहीर! तुमचे नाव आहे का? १०,९७६ विद्यार्थ्यांना मिळाली प्रवेशाची संधी

पुणे : राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील नऊ पदवी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. यात १८ हजार ९९३ पैकी १० हजार ९७६ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली आहे. पहिल्या यादीमध्ये तीन हजार १४७ विद्यार्थ्यांना पहिल्या पसंतीचे महाविद्यालय मिळाले आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .कृषी विद्यापीठांमधील प्रवेशासाठी महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. कृषी विद्यापीठांमधील बी.एस्सी. (ऑनर्स) कृषी, बी.एस्सी. (ऑनर्स) उद्यानविद्या, बी.एस्सी. (ऑनर्स) वनविद्या, बी.एफ.एस्सी. मत्स्य विज्ञान, बी.टेक. कृषी अभियांत्रिकी, बी.टेक. अन्न तंत्रज्ञान, बी.एस्सी. (ऑनर्स) सामुदायिक विज्ञान, बी.टेक. जैवतंत्रज्ञान, बी.एस्सी. (ऑनर्स) कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन या नऊ पदवी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेशाची पहिली यादी जाहीर केली आहे. .यात तीन हजार १४७ विद्यार्थ्यांना पहिल्या पसंतीचे महाविद्यालय मिळाले आहे. त्यांचे प्रवेश ऑटो फ्रिज झाले आहेत. या विद्यार्थ्यांना संबंधित महाविद्यालयात प्रवेश घेणे अनिवार्य आहे. या विद्यार्थ्यांनी काही कारणाने हा प्रवेश नाकारला तर त्यांना दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीत सहभागी होता येणार नाही. या विद्यार्थ्यांना थेट त्यानंतरच्या सी-कॅप आणि संस्थात्मक फेरीत सहभागी होता येईल..कृषी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी २३ हजार ८०३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. त्यापैकी १८ हजार ९९३ विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाचे पसंतीक्रम भरले होते आणि याच विद्यार्थ्यांना पहिल्या फेरीत सहभागी होता आले. राज्यात २०१ कृषी महाविद्यालयांत प्रथम वर्षाची प्रवेश क्षमता १७ हजार ९७६ इतकी आहे..पहिल्या फेरीत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना बुधवार (ता. १९) पर्यंत प्रवेश निश्चित करता येणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या प्रवेश फेरीच्या रिक्त जागांचा तपशील गुरुवारी (ता. २०) जाहीर करण्यात येईल, असे सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे..पहिल्या फेरीत विद्यापीठनिहाय जागा वाटपमहात्मा फुले कृषी विद्यापीठ (राहुरी) ४,७००वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ (परभणी) २,९६८डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (अकोला) २,४६९डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ (दापोली) ७३४अभ्यासक्रमनिहाय पहिल्या फेरीचे जागा वाटप.Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.अभ्यासक्रम जागा वाटपबी.एस्सी. (ऑनर्स) कृषी ७,८७८बी.टेक. अन्न तंत्रज्ञान ८६२बी.एस्सी. (ऑनर्स) उद्यानविद्या ५५९बी.टेक. जैवतंत्रज्ञान ५५३बी.एस्सी. (ऑनर्स) कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन ४९५बी.टेक. कृषी अभियांत्रिकी ४१४बी.एस्सी. (ऑनर्स) वनविद्या ५३बी.एस्सी. (ऑनर्स) सामुदायिक विज्ञान ३३बी.एफ.एस्सी. मत्स्य विज्ञान २४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.