पुणे

Chandrakant Patil: मुख्यमंत्री फडणवीसांमध्ये दैवी गुण, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून कौतुक

Chandrakant Patil Praises Devendra Fadnavis Leadership: दैवी गुणांच्या गौरवातून फडणवीसांच्या नेतृत्वाची ताकद अधोरेखित; शेतकरी कर्जमाफी, मराठा आरक्षणासह महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख
Minister Chandrakant Patil Calls Devendra Fadnavis Divine Leader Remark Draws Attention Across Maharashtra Politics

Minister Chandrakant Patil Calls Devendra Fadnavis Divine Leader Remark Draws Attention Across Maharashtra Politics

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : ‘‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये निर्णयक्षमता, संवेदनशीलता, माणुसकी, वेळेचे काटेकोर नियोजन आणि अभ्यासू वृत्ती यांचा दुर्मीळ संगम आहे. फडणवीसांमध्ये दैवी गुण आहेत, कारण एका माणसात इतके गुण कधीच नसतात. शेतकरी कर्जमाफीपासून मराठा आरक्षणापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांनी घेतलेली भूमिका त्यांच्या नेतृत्वाची ताकद दाखवते, ’’ असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

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