Chandrakant Patil: मुख्यमंत्री फडणवीसांमध्ये दैवी गुण, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून कौतुक

पुणे : ‘‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये निर्णयक्षमता, संवेदनशीलता, माणुसकी, वेळेचे काटेकोर नियोजन आणि अभ्यासू वृत्ती यांचा दुर्मीळ संगम आहे. फडणवीसांमध्ये दैवी गुण आहेत, कारण एका माणसात इतके गुण कधीच नसतात. शेतकरी कर्जमाफीपासून मराठा आरक्षणापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांनी घेतलेली भूमिका त्यांच्या नेतृत्वाची ताकद दाखवते, ’’ असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...संतोष गाजरे लिखित आणि ईश्वरी प्रकाशनातर्फे प्रकाशित ‘देवाभाऊ’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनाप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे, बाळासाहेब फडणवीस, महाराष्ट्र बँकेचे संचालक प्रसेनजित फडणवीस, व्याख्याते विशाल गरड, ईश्वरी प्रकाशनाचे संतोष धायबर आदी उपस्थित होते..पाटील म्हणाले, ‘‘कोल्हापूर विमानतळासाठी ६० कोटी रुपयांच्या मंजुरीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने स्वाक्षरी केल्यामुळे केंद्राकडून ३०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. जलयुक्त शिवार, रखडलेले सिंचन प्रकल्प, शेततळी, पाणलोट विकास, ‘मिसिंग लिंक’, अटल सेतू आणि पूरनियंत्रण यांसारख्या योजना त्यांनी प्रत्यक्षात आणल्या. २०१७ मध्ये एका रात्रीत शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय त्यांनी घेतला. मराठा आरक्षणासाठी कायद्याचा सखोल अभ्यास करून तो न्यायालयात टिकेल, अशी तयारीही त्यांनी केली.’’.पांडे म्हणाले, ‘‘फडणवीस यांची ओळख केवळ आक्रमक आणि अभ्यासू नेता अशी नाही, तर त्यांच्यात विलक्षण संवेदनशीलताही आहे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा पाया अफाट वाचनात आणि अभ्यासात आहे. सार्वजनिक जीवनातील अनेक प्रसंगांत त्यांच्यातील संवेदनशीलतेचे दर्शन घडते. या पुस्तकात त्यांच्या बालपणापासून सार्वजनिक जीवनापर्यंतचे अनेक पैलू, दुर्मीळ छायाचित्रे आणि अपरिचित संदर्भ प्रभावीपणे मांडले आहेत.’’ बाळासाहेब फडणवीस म्हणाले, ‘‘गंगाधरराव फडणवीस यांच्यासोबत पक्ष उभारणीसाठी केलेल्या संघर्षमय प्रवासाच्या आठवणी आजही ताज्या आहेत. त्यांची निष्ठा, जिद्द, संघटन कौशल्य आणि कार्यकर्त्यांप्रति असलेली बांधिलकी हेच गुण आज देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात प्रकर्षाने दिसून येतात. ते भविष्यात पंतप्रधान व्हावेत, अशी माझी मनापासून इच्छा आहे.’’.Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.काँग्रेसची टीकाचंद्रकांत पाटील यांच्या विधानावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी टीका केलीय. ते म्हणाले की, चंद्रकांत दादा कदाचित आसारामचे चेले असावेत, राम रहीमचे चेले झाले असावेत. पृथ्वीवर कलियुगात कुणाकडे दैवी शक्ती आहेत याबाबत बाबा रामदेवकडून त्यांना अंतर्ज्ञान झालं असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.