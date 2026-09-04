पुणे

राज्यात डीजेबंदी होणार? मुख्यमंत्री नेमकं काय म्हणाले? विद्यानंद बापटांच्या मराठीचं केलं कौतुक

Maharashtra DJ Ban Demand : पुण्यात विद्यानंद बापट यांनी हा मुद्दा जोरदारपणे मांडल्यानंतर आता हा विषय राज्यभर चर्चेत आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनीही डीजेबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
Vidyanand Bapat's Stand on DJ Restrictions

Vidyanand Bapat's Stand on DJ Restrictions

esakal

Shubham Banubakode
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राज्यात सध्या डीजेच्या वापरावरून वातावरण चांगलंच तापलं आहे. गणेशोत्सव असो किंवा इतर सार्वजनिक कार्यक्रम, मोठ्या आवाजातील डीजेमुळे होणाऱ्या त्रासावर मर्यादा आणण्याची मागणी होत आहे. पुण्यात विद्यानंद बापट यांनी हा मुद्दा जोरदारपणे मांडल्यानंतर आता हा विषय राज्यभर चर्चेत आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनीही डीजेबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

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