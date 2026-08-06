पुणे

Drug Disposal Pune : ड्रग माफियांना मोठा झटका ! पुणे अन् धुळ्यात मोठी कारवाई; ९,५३६ किलो अमली पदार्थांचा साठा नष्ट, मोठे रॅकेट उघड

Dhule Drug Seizure : धुळे जिल्ह्यात विविध कारवायांमधून मोठ्या प्रमाणात गांजा जप्त करण्यात आला. एचएलडीडीसीने ३१५१ किलो तर आरडीडीसीने ६३८५ किलो अमली पदार्थ नष्ट केले. ही कारवाई कायदेशीर आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने करून अमली पदार्थ विरोधी मोहिमेला बळ मिळाले.
ANTIF Maharashtra Destroys 9,536 Kg Seized Drugs

ANTIF Maharashtra Destroys 9,536 Kg Seized Drugs

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सने (एएनटीएफ) पुणे आणि धुळे जिल्ह्यांमध्ये केलेल्या मोठ्या कारवाईनंतर जप्त झालेल्या अमली पदार्थांची कायदेशीर आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. एकूण ९ हजार ५३६ किलो अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले असून त्यांची अंदाजे किंमत १२ कोटी २९ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

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