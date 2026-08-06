Drug Disposal Pune : ड्रग माफियांना मोठा झटका ! पुणे अन् धुळ्यात मोठी कारवाई; ९,५३६ किलो अमली पदार्थांचा साठा नष्ट, मोठे रॅकेट उघड

अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सने (एएनटीएफ) पुणे आणि धुळे जिल्ह्यांमध्ये केलेल्या मोठ्या कारवाईनंतर जप्त झालेल्या अमली पदार्थांची कायदेशीर आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. एकूण ९ हजार ५३६ किलो अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले असून त्यांची अंदाजे किंमत १२ कोटी २९ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे..पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव येथील एन्व्हायरो पॉवर लिमिटेड कंपनीतून मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे धुळे जिल्ह्यात विविध कारवाईंच्या माध्यमातून प्रचंड प्रमाणात गांजा जप्त करण्यात आला होता. या दोन्ही जिल्ह्यांतील जप्त केलेल्या अमली पदार्थांची विल्हेवाट उच्चस्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिती (एचएलडीडीसी) आणि घटकस्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिती (आरडीडीसी) मार्फत करण्यात आली..Pune FDA Action: पुण्यात एफडीएची मोठी धाड: मध्यवस्तीतील मिठाई, कँडी व चॉकलेटचा ५५ लाखांचा निकृष्ट साठा जप्त.एचएलडीडीसीने ३१५१ किलो तर आरडीडीसीने ६३८५ किलो अमली पदार्थ नष्ट केले. एकूण ९५३६ किलो अमली पदार्थांची विल्हेवाट कायद्याच्या तरतुदींनुसार आणि पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता करण्यात आली असल्याची माहिती एएनटीएफने दिली आहे.ही कारवाई अमली पदार्थांच्या तस्करी आणि अवैध व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. पुणे आणि धुळे जिल्ह्यांतील या मोठ्या कारवाईमुळे अमली पदार्थ विरोधी मोहिमेला बळ मिळाले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अशा प्रकारच्या जप्त आणि विल्हेवाटीच्या कारवाई नियमित सुरू राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.