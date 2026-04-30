Maharashtra Result Day : राज्य मंडळाचा नवा निर्णय; पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना निकालासोबत उत्तरपत्रिकाही मिळणार

पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी (राज्य मंडळ) संलग्न शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल महाराष्ट्र दिनी शुक्रवारी (ता. १) जाहीर होत आहे. यंदा निकालादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या निकालपत्रकासोबतच विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकाही पालकांना दाखविण्यात येणार आहेत..प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी याबाबत संयुक्त परिपत्रक काढत विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांना सूचना दिल्या आहेत. राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या उन्हाळी सुटीच्या कालावधीत एकवाक्यता आणि सुसंगती आणण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांना २ मेपासून उन्हाळी सुटी जाहीर केली आहे. त्यापूर्वी एक मे रोजी निकाल जाहीर केला जाणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०मध्ये नमूद केल्यानुसार, प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण क्षमता शोधणे, ओळखणे आणि त्या विकसित करणे, शिक्षक आणि पालकांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अभ्यास आणि अभ्यासेतर दोन्ही क्षेत्रामध्ये चालना देणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने, निकालपत्रक देताना विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका पालकांना दाखविण्यात याव्यात. शाळांनी त्यादृष्टीने कार्यवाही करावी, अशी सूचना देण्यात आल्या आहेत..निकालासोबत उत्तरपत्रिका दाखविण्यात आल्यानंतर अध्ययनातील उणिवा लक्षात घेऊन घरी नियमित सराव, पुनरावृत्ती आणि मार्गदर्शन करण्याचा मार्ग सुकर होईल. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवयी (अभ्यासाची वेळ, वाचन, लेखन) विकसित करण्यासाठी पालक सक्रिय भूमिका बजावतील. शाळा-घर या दोन्ही स्तरांवर समन्यय ठेवून शैक्षणिक वातावरण निर्माण करता येईल. शैक्षणिक तसेच वर्तनात्मक प्रगतीवर पालकांचे लक्ष केंद्रित होईल, असे गोसावी आणि डॉ. पालकर यांनी स्पष्ट केले आहे..निकालासोबत उत्तरपत्रिका का दाखवायच्या?विद्यार्थ्यांची संकल्पनात्मक समज, अनुप्रयोग क्षमता, कौशल्यांचे अचूक निदान करणे शक्यविद्यार्थ्यांच्या अध्ययन-अध्यापनाची गरज ओळखून पालकांच्या मदतीने उपाययोजना करणे होईल सुलभवैयक्तिक पातळीवर उपचारात्मक अध्ययन आणि गुणवत्ता संवर्धनासाठी ठरेल महत्त्वाचेगुणांपेक्षा कौशल्य आणि समज यावर आधारित प्रगतीचे मोजमाप करणे शक्यविद्यार्थ्यांच्या प्रगतीबाबत पालक अधिक सजग आणि जबाबदार होतील.