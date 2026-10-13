Pune Farmer Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कर्जमाफीची तिसरी यादी जाहीर; पुणे जिल्ह्यातील १,७१८ शेतकऱ्यांना लाभ

पुणे : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत राज्यातील तीन लाख ५१ हजार १९२ शेतकऱ्यांची तिसरी यादी सोमवारी (ता. १२) जाहीर झाली. यात पुणे जिल्ह्यातील एक हजार ७१८ शेतकऱ्यांचा समावेश असून, त्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ होणार आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...राज्य सरकारने या योजनेच्या पहिल्या यादीत १६.९६ लाख, दुसऱ्या यादीत ४.२० लाख आणि आता तिसऱ्या यादीत ३.५१ लाख शेतकऱ्यांची नावे जाहीर केली. त्यामुळे आतापर्यंत आधार प्रमाणीकरणासाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या २४.६७ लाखांवर पोहोचली आहे. बँकांनी या योजनेसाठी एकूण ३१.१७ लाख थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केलेली आहे. .यादीतील शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकी तपासून जवळच्या सेवा केंद्रात आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक असणार आहे. या तारखेनंतरचे व्याज आणि इतर खर्च माफ केले जाणार आहेत. राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांच्या काही खात्यांमध्ये थकबाकी दोन लाखांपेक्षा जास्त असली, तरी सरकारच्या धोरणानुसार संबंधित कर्जाची संपूर्ण रक्कम निरंक केली जाणार आहे. मृत, वयोवृद्ध तसेच बोटांचे ठसे नोंदविण्यात अडचण येणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठीही स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित केल्याचे सहकार विभागाकडून सांगण्यात आले..पात्र शेतकऱ्यांची तिसरी यादी प्रसिद्ध झाली आहे. शेतकऱ्यांनी यादीत नाव तपासून थकबाकीची खातरजमा करावी. आधार प्रमाणीकरणानंतर रक्कम खात्यात जमा होईल. चौथी यादी प्रसिद्ध करण्याचे कामही सुरू आहे.’’- दीपक तावरे, सहकार आयुक्त.UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...विभागनिहाय लाभार्थीछत्रपती संभाजीनगर २,०६,४५०अमरावती ८५,०७६नागपूर ३०,७३८नाशिक १४,२४४पुणे ११,९२८कोकण २,७५६ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.