पुणे

Pune Farmer Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कर्जमाफीची तिसरी यादी जाहीर; पुणे जिल्ह्यातील १,७१८ शेतकऱ्यांना लाभ

Maharashtra Farmer Loan Waiver Third List Released: राज्यातील ३.५१ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ; चौथी यादी तयार करण्याचे काम
Pune Farmer Loan Waiver News Third Beneficiary List Released 1718 Farmers From Pune District Eligible For Loan Relief

Pune Farmer Loan Waiver News Third Beneficiary List Released 1718 Farmers From Pune District Eligible For Loan Relief

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत राज्यातील तीन लाख ५१ हजार १९२ शेतकऱ्यांची तिसरी यादी सोमवारी (ता. १२) जाहीर झाली. यात पुणे जिल्ह्यातील एक हजार ७१८ शेतकऱ्यांचा समावेश असून, त्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ होणार आहे.

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