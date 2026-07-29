Farmer Loan: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! कर्जमाफीची दुसरी यादी ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात, दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज होणार माफ

पुणे : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची दुसरी राज्यस्तरीय यादी ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात जाहीर होईल. आधार प्रमाणीकरणानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत कर्जाची संपूर्ण रक्कम शासन थेट कर्जखात्यात जमा करेल, असे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.सहकार आयुक्तालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत तावरे यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली. पहिल्या यादीतील रक्कम आणि प्रणालीवरील रकमेतील तफावत ही केवळ तडजोडीच्या सूत्रामुळे असून, शेतकऱ्यांना कोणतीही अतिरिक्त रक्कम भरावी लागणार नाही..योजनेसाठी आतापर्यंत ३१.१७ लाख शेतकऱ्यांची माहिती प्राप्त झाली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या १०.०१ लाख, तर व्यापारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या २१.१६ लाख शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. व्यापारी बँकांमधील ‘एनपीए’ खात्यांसाठी सरकारने एक जुलै २०२६ रोजी विशेष निर्देश दिले आहेत. एक एप्रिल २०२६ नंतर अशा खात्यांवर अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे बँकांना बजावले आहे. तडजोडीच्या धोरणानुसार ३० सप्टेंबर २०२१ पूर्वीच्या थकीत खात्यांसाठी मूळ थकबाकीच्या ३५ टक्के, तर त्यानंतरच्या खात्यांसाठी ८५ टक्के रक्कम ग्राह्य धरली जात आहे, असे तावरे यांनी स्पष्ट केले..चार लाख शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरणपहिल्या यादीतील १६.९६ लाख शेतकऱ्यांना १३ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. यात ७.०३ लाख सहकारी; तर ९.९३ लाख व्यापारी बँकांमधील खाती आहेत. गेल्या चार दिवसांत सुमारे चार लाख शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले असून, ही प्रक्रिया पूर्ण होताच कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा होईल, असेही तावरे यांनी सांगितले..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.तावरे म्हणाले...गावात प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील रक्कम बँकेने तडजोडीच्या सवलतीनुसार दर्शविलेली आहे.पात्र शेतकऱ्याच्या दोन लाखांपर्यंतच्या थकीत कर्जाची संपूर्ण रक्कम सरकार माफ करणार आहे.गावपातळीवर अडवणूक होत असल्यास आमच्याकडे तक्रार करता येऊ शकते.शेतकऱ्यांनी बँकेच्या यादीतील रक्कम आणि प्रणालीवरील रकमेची पडताळणी करून आधार प्रमाणीकरण करावे.आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर पात्र कर्जमाफीची अंतिम रक्कम निश्चित केली जाईल.आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम संबंधित कर्जखात्यात जमा केली जाईल.कर्जखाते पूर्णपणे शून्य होईल आणि शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज घेणे सोयीचे होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.