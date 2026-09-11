Onion Payment: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे सव्वा दोन कोटी कांद्याचे पैसे अडकले; शरद पवारांचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना थेट फोन

बारामती : कर्नाटकातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांकडे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे थकीत असलेली कांद्याची थकबाकी मिळवून देण्यासाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मध्यस्थी केली आहे. शेतकऱ्यांचे थकीत असलेले सव्वा दोन कोटी रुपये मिळवून देण्यासाठी शरद पवार यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम लवकर मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती केली..Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.शिरूर तालुक्यातील तांदळी येथील शेतकरी नानासो बाबासाहेब कळसकर, नवनाथ खाशाबा थोरात, गोरख गणपत गदादे आणि गणेश गणपत गदादे यांचे कर्नाटकातील एपीएमसीमधील व्यापाऱ्यांकडे कांदा विक्रीची सव्वा दोन कोटींची थकबाकी आहे..शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन बारामतीतील प्रल्हाद वरे यांनी पवार यांची भेट घेऊन या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. शेतकऱ्यांची अडचण समजून घेत पवार यांनी तातडीने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे कांदा पेमेंट कर्नाटकातील व्यापाऱ्यांकडे थकीत असल्याचे निदर्शनास आणून देत, ही रक्कम शेतकऱ्यांना लवकर मिळण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याची विनंती त्यांनी केली..दरम्यान, पवार यांनी यापूर्वीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना या विषयासंदर्भात पत्र पाठविले होते. नानासाहेब कळसकर व त्यांचे सहकारी शेतकरी बेंगळुरू येथील बाजार समितीत गेले असताना मुख्यमंत्री शिवकुमार हे शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी तेथे आले होते. यावेळी कळसकर यांनी पवार यांनी पाठविलेले पत्र मुख्यमंत्र्यांना दाखविले..पत्राची माहिती घेतल्यानंतर शिवकुमार यांनी शेतकऱ्यांना ‘तुमचे पैसे लवकरात लवकर मिळवून देण्याची व्यवस्था करतो,’ असे आश्वासन दिले. तसेच पवार यांचा यासंदर्भात आपल्याला दूरध्वनी आल्याचेही त्यांनी सांगितले..कांदा उत्पादनासाठी मोठा खर्च आणि मेहनत घेतल्यानंतर विक्री केलेल्या मालाची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम रखडल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे आता कर्नाटक सरकारच्या हस्तक्षेपातून संबंधित व्यापाऱ्यांकडून थकीत रक्कम तातडीने मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\r“शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या पैशासाठी पवार साहेबांनी थेट कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेतला, ही आमच्यासाठी मोठी बाब आहे. आता थकबाकी लवकर मिळेल, अशी आशा आहे,” अशी भावना नानासाहेब कळसकर व त्यांच्या सहकारी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.