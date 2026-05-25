Maharashtra: वाहनधारकांच्या मासिक खर्चात वाढ ; इंधन दरवाढीचा फटका; नऊ दिवसांमध्ये पाच रुपयांची वाढ

पुणे : पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे वाहनधारकांचे आर्थिक गणित पुन्हा एकदा विस्कटू लागले आहे. मे महिन्यात अवघ्या नऊ दिवसांच्या कालावधीत इंधन दरात झालेल्या सलग वाढीमुळे नागरिकांच्या मासिक खर्चात वाढ झाली आहे. शनिवारी पेट्रोल आणि पॉवर पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर ९० पैशांची, तर डिझेलच्या दरात ९५ पैशांची वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी १५ आणि १९ मे रोजीही दरवाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे केवळ आठ दिवसांच्या कालावधीत इंधन दरात तिसऱ्यांदा बदल झाला आहे. या तीन टप्प्यांतील वाढीमुळे प्रतिलिटर इंधनाच्या किमतीत जवळपास पाच रुपयांची भर पडली आहे..दरवाढीचा परिणाम आता केवळ वाहनांच्या टाकीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. रोजच्या वापरासाठी वाहनांवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांच्या खर्चाच्या नियोजनावर त्याचा थेट परिणाम दिसू लागला आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये घरगुती खर्च, बचत आणि इतर गरजांसाठी ठरवलेले मासिक अंदाजपत्रक नव्याने मांडावे लागत असल्याचे चित्र आहे..कामानिमित्त दररोज शहरभर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना या वाढीची अधिक झळ बसत आहे. कार्यालयीन कर्मचारी, लघुउद्योजक, विक्री प्रतिनिधी, खासगी सेवा देणारे कर्मचारी आणि वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींसाठी इंधन हा दैनंदिन खर्चाचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. त्यामुळे अगदी किरकोळ वाटणारी दरवाढही महिनाअखेरीस मोठ्या खर्चात रूपांतरित होत असल्याचे जाणवत आहे..१५, १९ आणि २३ मे चे दर (प्रतिलिटर)तारीख पेट्रोल पॉवर पेट्रोल डिझेल१५ मे २०२६ १०६.९८ ११५.९९ ९३.४५१९ मे २०२६ १०७.८९ ११६.९० ९४.३९२३ मे २०२६ १०८.७९ ११७.८० ९५.३४.इंधन दरवाढीची कारणेआंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारडॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यनकेंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्कओपेक देशांचे उत्पादन धोरणजागतिक राजकीय अस्थिरतायुद्धजन्य परिस्थिती आणि निर्बंधतेल उत्पादक देशांकडून पुरवठ्यात कपाततेल कंपन्यांचा वाहतूक व वितरण खर्चबंदरे, लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक खर्चातील वाढइंधन वितरण साखळीतील अडथळे."इंधनाचे दर सातत्याने वाढ होत असल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, चलन विनिमय दर आणि कररचना यांचा परिणाम इंधन दरावर होत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. मात्र, सर्वसामान्यांना त्यामागील कारणांपेक्षा वाढलेला खर्च अधिक जाणवत असल्याचे वास्तव आहे. राज्यात काही भाग असे आहेत, जेथे इंधन उपलब्ध नाही."-रोहित शिंदे, दुचाकी चालक."वाहन वापरणे आधीच मोठे खर्चिक झाले आहे. टोल, पार्किंग, देखभाल असे खर्च वाढतच आहेत. त्यात आता इंधन दरही सतत वाढत आहेत. त्यामुळे महिन्याच्या बजेटमध्ये इंधनाची तरतूद आता वाढवावी लागत आहे. सततच्या इंधन दरवाढीमुळे एकूण महागाई देखील वाढणार आहे."-संतोष जाधव, कारचालक.