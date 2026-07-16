Pune News: मोठी घडामोड! यशवंत कारखान्याच्या 99 एकर जमीन व्यवहाराला सरकारची पुन्हा स्थगिती, खरेदीखत पूर्ण, तरीही ब्रेक

मार्केट यार्ड : थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत उपबाजार आवारासाठी खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेला राज्य शासनाने पुन्हा एकदा स्थगिती दिली आहे. पणन संचालनालयाने काढलेल्या आदेशानुसार, पुढील आदेश येईपर्यंत जमीन खरेदीसंदर्भातील सर्व प्रशासकीय आणि आर्थिक कार्यवाही तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.यापूर्वीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या व्यवहाराला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी बाजार समितीने ४९.१८ एकर जमिनीचे खरेदीखत पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले होते. या व्यवहारापोटी बाजार समितीने कारखान्याच्या खात्यात ९६.६७ कोटी रुपये वर्ग केल्याची माहिती समोर आली होती. तसेच या जमिनीच्या खरेदीसाठी सुमारे ५० कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम कारखान्याला देणे अद्याप बाकी असल्याचेही समजते. मात्र, शासनाच्या नव्या आदेशामुळे संपूर्ण व्यवहार पुन्हा एकदा अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडला असून, पुढील प्रक्रिया नेमकी कोणत्या दिशेने जाईल याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..उपबाजार आवार उभारण्यासाठी यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची एकूण ९९.२७ एकर जमीन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आहे. या व्यवहारासाठी आवश्यक महसूल विभागाची मंजुरी, जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया तसेच इतर कायदेशीर बाबींवर आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची मुख्यमंत्री स्तरावर तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते..दरम्यान, या जमीन व्यवहाराविरोधात शेतकरी सभासद कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कारखान्याची आर्थिक स्थिती, मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि जमीन विक्री प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमिततेवर न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शासनाची नव्याने दिलेली स्थगिती आणि सुरू असलेली न्यायालयीन प्रक्रिया यामुळे यशवंत कारखान्याच्या जमीन व्यवहाराचा पेच आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.स्थानिक राजकारणाचाही परिणामया जमीन खरेदी व्यवहाराला हवेली तालुक्यातील काही सत्तेतील स्थानिक नेत्यांनी विरोध दर्शविला आहे. स्थानिक पातळीवरील सत्तेत असलेल्या दोन राजकीय गटांतील मतभेदाचा परिणाम या व्यवहारावर झाल्याची चर्चा असून, त्याचा थेट परिणाम बाजार समिती आणि यशवंत कारखाना यांच्यातील जमीन खरेदी प्रक्रियेवर झाल्याचे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.