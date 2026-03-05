Pune News: बारामती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नामांतराला सरकारची मान्यता! नवीन नावामुळे वाद होण्याची शक्यता; प्रकरण काय?

महाराष्ट्र सरकारने बारामती येथील सरकारी वैद्यकीय रुग्णालय आणि सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचे नाव बदलण्यास मान्यता दिली आहे. या संस्थांना आता दिवंगत अजित पवार यांचे नाव देण्यात येईल. एकदा निर्णय लागू झाल्यानंतर संबंधित वेबसाइट्स, अधिकृत रेकॉर्ड, रजिस्टर, सूचना फलक आणि सरकारी पत्रव्यवहारात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील. .या बदलांची जबाबदारी मुंबईतील वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे आयुक्त आणि संबंधित संस्थांच्या डीनवर सोपवण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाने जानेवारी २०१३ मध्ये बारामती येथे १०० आसनांचे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि ५०० खाटांचे रुग्णालय मंजूर केले. त्यानंतर जुलै २०२१ मध्ये १०० विद्यार्थी क्षमतेचे आयुर्वेद महाविद्यालय आणि १०० खाटांचे आयुर्वेद रुग्णालय सुरू करण्यात आले..Rajya Sabha Election Maharashtra : राज्यसभेसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटचा दिवशी शिंदे गटाकडून उमेदवार निश्चित, एकनाथ शिंदेंचा धक्कातंत्र.मे २०२३ च्या सरकारी आदेशानुसार पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावावरून या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नाव 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती' असे ठेवण्यात आले. आता हे नाव 'स्व. अजित (दादा) पवार' असे बदलण्यात आले आहे. नाव बदलण्याच्या या निर्णयामुळे राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. .काही संघटनांनी या निर्णयावर आक्षेपही घेतला आहे. सरकारचा असा दावा आहे की, नाव बदल प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून करण्यात आला आहे. लवकरच सर्व अधिकृत कागदपत्रांमध्ये नवीन नाव समाविष्ट केले जाईल. या निर्णयामुळे काय राजकीय प्रतिक्रिया उमटतील हे पाहणे बाकी आहे. तर दुसरीकडे पुणे महानगरपालिकाआरोग्य विभागाने शहरातील आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा अधिक कार्यक्षम आणि बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. .Pune Property Prices : पुणेकरांना धक्का ! घरे होणार महाग, शहर आणि ग्रामीण भागातील रेडीरेकनर दरात तब्बल 'इतक्या' टक्क्यांची \nवाढ ?\n.येत्या अर्थसंकल्पात विभागाने विशेषतः अशी मागणी केली आहे की, रुग्णालये आणि बाह्यरुग्ण विभाग यापुढे किरकोळ दुरुस्तीसाठी इमारत विभागावर अवलंबून राहू नयेत. यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये पुणे शहरात कार्यरत असलेल्या ५४ बाह्यरुग्ण विभागांसाठी प्रत्येक केंद्रासाठी १० लाख रुपये आणि १९ प्रसूती गृहांसाठी प्रत्येक केंद्रासाठी २५ लाख रुपये निधीची विनंती करण्यात आली आहे. जर ही विनंती अर्थसंकल्पात मंजूर झाली, तर सर्व महानगरपालिका रुग्णालये देखभालीच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वयंपूर्ण होतील, ज्यामुळे आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.