Pune News: बारामती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नामांतराला सरकारची मान्यता! नवीन नावामुळे वाद होण्याची शक्यता; प्रकरण काय?

Ajit Pawar name to Baramati Medical College: महाराष्ट्र सरकारने बारामती येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि आयुर्वेद महाविद्यालयाचे नाव दिवंगत अजित पवार यांच्या नावावर ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने बारामती येथील सरकारी वैद्यकीय रुग्णालय आणि सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचे नाव बदलण्यास मान्यता दिली आहे. या संस्थांना आता दिवंगत अजित पवार यांचे नाव देण्यात येईल. एकदा निर्णय लागू झाल्यानंतर संबंधित वेबसाइट्स, अधिकृत रेकॉर्ड, रजिस्टर, सूचना फलक आणि सरकारी पत्रव्यवहारात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील.

