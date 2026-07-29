Pune News: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; सदनिकाधारकांना मिळणार स्वतंत्र पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड, कारपेट एरियाची होणार नोंद

पुणे : राज्यातील सदनिकाधारकांना आता इमारतीचा पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर स्वतंत्र ‘पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड’ (व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड) मिळणार आहे. सहकार विभागाने घेतलेल्या बैठकीत महारेराच्या नियमानुसार कारपेट एरियाची नोंद कार्डावर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे सदनिकाधारकांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न सुटणार आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.सदनिकांच्या बाबतीत मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे, त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंट नोंद असते. तसेच, सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर व्हर्टिकल इमारतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून २०१९ मध्ये तयार करण्यात आला. .मुख्य प्रॉपर्टी कार्डव्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिकाधारकास पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची शिफारस त्यामध्ये केली होती. त्यास सरकारने मान्यता दिल्यानंतर त्याची नियमावलीही विभागाकडून तयार करण्यात आली. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही हा प्रस्ताव गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकारकडे प्रलंबित होता. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी मागील वर्षी राज्य सरकारने नव्याने समिती नेमली आहे..समिती नेमताना राज्य सरकारने भूमी अभिलेखबरोबरच सहकार, नगरविकास, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग यांच्यासह बांधकाम व्यावसायिकांची क्रेडाई, तसेच पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश आहे. या समितीची नुकतीच एक बैठक झाली. त्या बैठकीचे इतिवृत्त ‘सकाळ’च्या हाती आले आहे. त्यामध्ये ‘पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड’ कशा प्रकारे नोंदी केल्या जाव्यात, यावर चर्चा करून एकमताने निर्णय घेण्यात आला. बैठकीतील या निर्णयांचा अहवाल सहकार विभागाकडून राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. परिणामी, राज्य सरकारने ‘पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यास सुरुवात केल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे..फायदा काय?या निर्णयामुळे सदनिकाधारकांना स्वतंत्र मालकी हक्काचा पुरावा मिळेल. खरेदी-विक्रीतील फसवणूक थांबेल आणि बँकांकडून कर्ज मिळणे सुलभ होईल. इमारतीखालील एकूण क्षेत्र आणि वैयक्तिक सदनिकेचे क्षेत्र याची स्पष्ट नोंद असल्याने सदनिकाधारकांचे हित जपले जाईल..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.असे असेल प्रॉपर्टी कार्डइमारत पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यावर कार्ड उघडणारमहारेराच्या निकषानुसार कारपेट एरियाची नोंद होणार‘ॲग्रिमेंट टू सेल’ची नोंद ‘इतर भार’ सदरात केली जाणारसभासदांचा डेटा भूमी अभिलेखला देणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.