Human-Wildlife Coexistence Plan: मानव–बिबट संघर्षाला ‘जवाई मॉडेल’ची दिशा? महाराष्ट्र शिष्टमंडळाचा राजस्थान दौरा, सहअस्तित्वासाठी दीर्घकालीन आराखड्याचा अभ्यास

मंचर : आंबेगाव, खेड, जुन्नर, शिरूर तालुक्यांत व अहिल्यानगर जिल्ह्यात वाढता मानव–बिबट संघर्ष चिंतेचा विषय ठरत असून दीर्घकालीन उपायांसाठी राज्य शासनाचे शिष्टमंडळ राजस्थानातील जवाई येथे अभ्यास दौर्यावर गेले आहे. स्थानिकांचा विश्वास अबाधित ठेवत वन्यजीव संवर्धन व मानवी सुरक्षिततेत समतोल साधण्यावर भर देण्यात आला..या दौर्यात माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरला. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनक्षेत्र व्यवस्थापन, बिबट्यांचे अधिवास संरक्षण, तसेच मानव–वन्यजीव सहअस्तित्वाचे मॉडेल यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, आमदार शरद सोनवणे (जुन्नर) , आमदार अमोल खताळ (संगमनेर), पुणे व अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी अनुक्रमे जितेंद्र डुडी, डॉ.पंकज आशिया यांच्यासह प्रशासकीय पथकाने विविध उपाययोजनांची पाहणी केली.तेथे त्यांनी शेतकर्यांशी सवांद साधला.यावेळी तेथील अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा सत्र झाले.. जुन्नर उपवनविभागात व अहिल्यानगर जिल्ह्यात वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी या अभ्यासातील निष्कर्ष दिशादर्शक ठरतील, असा विश्वास वळसे पाटील व विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. बिबट्याच्या दहशतीने भयभीत झालेल्या नागरिकांना या उपक्रमाचा लाभ होणार असून बिबट संवर्धन व मानवी सुरक्षिततेचा समतोल साधण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार होण्याची अपेक्षा आहे.असे जुन्नर चे आमदार शरद सोनावणे यांनी सांगितले.."राजस्थान राज्यातील दौरा महत्वपूर्ण ठरला आहे.ग्रामस्थ व वनखात्यातील अधिकारी व कर्मचार्यानबरोबर चर्चा केली.जुन्नर वन उपविभाग व अहिल्यानगर जिल्ह्यात मानव–बिबट संघर्षावर परिणामकारक तोडगा निघून सहअस्तित्वाची नवी दिशा मिळेल,"दिलीप वळसे पाटील,माजी गृहमंत्री.