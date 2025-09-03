पुणे

Metro Project : पुणे, पिंपरी चिंचवडमधील मेट्रो प्रकल्पाला राज्य सरकारचा बूस्टर

पुणे- लोणावळा दरम्यानच्या रेल्वेच्या तिसऱ्या, चौथ्या मार्गाला मंजुरी.
Updated on

पुणे - शहर आणि पिंपरी चिंचवडमधील मेट्रो प्रकल्पाचे जाळे विस्तारण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या ५ मेट्रो मार्गांच्या विस्तारासाठी आणि दोन स्थानकांच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मंगळवारी मंजुरी मिळाली. त्यामुळे पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पाला गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने बूस्टर मिळाला आहे.

