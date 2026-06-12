Pune News: महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारचा कडक निर्णय; ‘पॉश’ कायद्याच्या अंमलबजावणीची राज्यभर तपासणी, नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई

पुणे : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘पॉश’ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यानुसार राज्यातील सर्व शासकीय व खासगी आस्थापनांची तपासणी केली जाणार असून, त्रुटी आढळल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.‘कार्यस्थळी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक अधिनियम’ (पॉश) अंतर्गत प्रत्येक संस्थेत तक्रार निवारणासाठी अंतर्गत समिती असणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी या समित्या कागदावरच असल्याचे तसेच समित्यांची माहिती अद्ययावत नसणे आणि कायद्यातील तरतुदींचे पालन होत नसल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील १० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांची जिल्हास्तरावरील पथकांमार्फत पडताळणी केली जाणार आहे. विनाकारण त्रास होऊ नये, यासाठी एका आस्थापनाची तपासणी एकाच अधिकृत पथकाकडून केली जाईल. या मोहिमेमुळे महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण होऊन कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे..तपासणीच्या जबाबदाऱ्या निश्चितराज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात तपासणीसाठी स्वतंत्र जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. ग्रामीण भागात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आणि जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांच्या समन्वयातून, तर शहरी भागात बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी केली जाणार आहे. अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिकांचीही मदत घेतली जाणार आहे..आस्थापनेत अंतर्गत समिती आवश्यक‘पॉश’ कायद्यानुसार १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनांत ‘अंतर्गत समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीची माहिती केंद्र शासनाच्या ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर नोंदवणे आणि नियमित अद्ययावत ठेवणेही आवश्यक आहे. या सर्व बाबींची तपासणीदरम्यान छाननी होणार आहे..अशी होणार पडताळणीतपासणीसाठी शासनाने अधिकृत ‘तपासणी सूची’ तयार केली असून त्यानुसार प्रत्येक आस्थापनेतील पॉश धोरण, समितीची रचना, महिला सदस्यांचे प्रमाण, बाह्य सदस्याची नियुक्ती, तक्रार नोंदवण्याची व्यवस्था, जनजागृती कार्यक्रम आणि चौकशी प्रक्रियेतील गोपनीयता यांची पडताळणी केली जाणार आहे..‘पॉश’ कायद्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत होते, याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्रुटी दूर करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये तपासणीसाठी अधिकारी निश्चित करून त्यांना कार्यक्षेत्र दिले आहे.- जगदीश मिनियार, आयुक्त, महिला व बालविकास.Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.थोडक्यात महत्त्वाचेदहापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व आस्थापनांवर लक्ष‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवरील नोंदींची पडताळणीत्रुटी आढळल्यास दंडात्मक कारवाईचा प्रस्तावमहिला सुरक्षिततेसाठी अंमलबजावणीवर विशेष भर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.