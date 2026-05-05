Maharashtra Forest Land: राज्य सरकारचा निर्णय! वनजमिनींच्या नोंदी अद्ययावत होणार, प्रकल्पांना मिळणार गती, जिल्हाधिकाऱ्यांना काय दिले आदेश..

पुणे: राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने वनजमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी ३१ मे पर्यंत अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले आहेत..राज्यातील वनजमिनींमुळे अनेकदा पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना विलंब होतो. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढतो. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महसूल व वनविभागाच्या माध्यमातून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी ३१ मेपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याबाबतचे आदेश महसूल व वनविभागाच्या कार्यासन अधिकारी अपर्णा उपासनी यांनी काढले आहेत..या मोहिमेअंतर्गत वनपरिक्षेत्र अधिकारी, तलाठी आणि तहसीलदार एकत्रितपणे काम करणार आहेत. उपवनसंरक्षक हे वनविभागाच्या अभिलेखाची खातरजमा करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दुरुस्तीचे प्रस्ताव सादर करतील. तसेच, वनसंवर्धन कायदा १९८० लागू असणाऱ्या सर्व क्षेत्रांची माहिती ''पीएम गतिशक्ती' पोर्टलवर अद्ययावत करणे बंधनकारक केले आहे. .राज्यात अनेक ठिकाणी वन जमीन महसूल विभागाच्या ताब्यात आहे, तर काही ठिकाणी ती वनविभागाच्या ताब्यात आहे. एकट्या पुणे जिल्ह्यात जवळपास ३६ हजार हेक्टर अशी जमीन आहे. सातबारा उताऱ्यावर अचूक नोंद नसल्यामुळे बेकायदा खरेदी-विक्री, अतिक्रमणे आणि वनेतर कामांसाठी वापराचे प्रमाण वाढत होते. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या मोहिमेमुळे प्रकल्पांमधील अडचणी दूर होण्यास आणि वनजमिनींच्या वैधानिक दर्जानुसार नोंदी अचूक राहण्यास मदत होणार आहे..नोंदींची प्रक्रियाराखीव वने : भोगवटादार सदरी 'महाराष्ट्र शासन-वन विभाग' आणि इतर हक्कात भारतीय वन अधिनियम १९२७ ची बंधने नमूद केली जातील.खासगी वने : भोगवटादार सदरी 'महाराष्ट्र शासन-मानीव राखीव वन' आणि इतर हक्कात संबंधित खातेदाराचे नाव असेल.संरक्षित वने : भोगवटादार सदरी 'महाराष्ट्र शासन व वन विभाग संरक्षित वन' असा उल्लेख असेल.वनसदृश क्षेत्र : भोगवटादार सदरी संबंधित खातेदाराचे नाव असून, इतर हक्कात वनेत्तर कामास बंदीचा शेरा असेल.