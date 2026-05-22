Land Records: भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय; राज्यभर १५०० खासगी भूमापकांची नेमणूक होणार, पुण्यातील प्रलंबित अर्जांचा डोंगर कमी होणार

पुणे: प्रलंबित मोजणी अर्ज जलद गतीने मार्गी काढण्यासाठी दीडशे भूमापक नेमण्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर आता राज्यभरात एकवट वेतनांवर दीड हजार खासगी भूमापक नेमण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. खासगी भूमापकांची नेमणूक करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष काम देण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. तीन महिन्यानंतर एक महिन्यात मोजणी अर्ज निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट विभागाने ठेवले आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा जलद आणि पारदर्शी पद्धतीने व्हावा, यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित परवानाधारक भूमापक आणि भूमापन एजन्सी नियुक्ती करण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या अंतर्गत पुणे जिल्ह्यात एका एजन्सीमार्फत ५० भूमापकांची नेमणूक केली आहे. परंतु, पुणे शहर व जिल्ह्यातील मोजणी प्रलंबित अर्जांची संख्या विचारात घेता खासगी भूमापकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. त्यामध्ये आणखी ४० खासगी भूमापक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे भूमापकांची संख्या दोनशेहून अधिक होणार आहे. त्यापुढे पाऊल टाकत राज्यभरात दीड हजार खासगी भूमापक नेमण्यात येणार आहेत..छोट्या जिल्ह्यात ५०, तर मोठ्या जिल्ह्यांना शंभर अशा प्रकारे एक हजार भूमापकांची नेमणूक केली जाणार आहे. एकवट मानधनावर त्यांच्या नेमणुका केल्या जाणार असल्याचे जमाबंदी आयुक्त डॉ. शैलेश नवाल यांनी सांगितले. त्यांची नियुक्ती करणे, त्यानंतर त्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील केंद्रामध्ये तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष त्यांना काम दिले जाणार आहे. त्यास किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. मोजणी अर्ज निकाली काढण्याचे काम तीस दिवसांवर आणणे, हा त्यामागे हेतू असल्याचेही ते म्हणाले..एकट्या पुण्यात मोजणी अर्ज प्रलंबितांची संख्या जवळपास ४० ते ५० हजार इतकी आहे. त्यात दर महिन्याला चार ते पाच हजार अर्ज दाखल होतात. तो जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...निवड झालेल्यांना प्रशिक्षणखासगी भूमापक म्हणून काम करण्यासाठी आयटीआय (सर्व्हेइंग), सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा किंवा पदवी, आणि जिओइन्फॉर्मेटिक्समधील पदवीधारक पात्र असणार आहेत. तसेच, १० वर्षे सेवा केलेले निवृत्त भूमापन कर्मचाऱ्यांनाही ६५ वर्षांपर्यंत हे काम करता येणार आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना भूमी अभिलेख विभागामार्फत दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ते पूर्ण केल्यानंतर परीक्षा घेतली जाईल आणि पात्र उमेदवारांना छत्रपती संभाजीनगर येथील लँड रेकॉर्ड ट्रेनिंग अकॅडमीकडून दोन वर्षांसाठी वैध असलेला परवाना दिला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.