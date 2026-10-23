पुणे

Pune News: पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघासाठी आज मतदान; विधान परिषद निवडणूक; पुणे जिल्ह्यातील २३२ मतदान केंद्रांवर पथके रवाना

Graduate and Teachers Constituencies Go to Polls Today in Pune: पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांनो, आज मतदान! पुणे जिल्ह्यातील २३२ केंद्रांवर तयारी पूर्ण
Maharashtra MLC Election Update Graduate and Teachers Constituencies Go to Polls Today with 232 Booths in Pune District

Maharashtra MLC Election Update Graduate and Teachers Constituencies Go to Polls Today with 232 Booths in Pune District

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या द्विवार्षिक निवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली असून, मतदानासाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पथके आवश्यक मतदान साहित्यासह गुरुवारी मतदान केंद्रांकडे रवाना झाली. पुणे जिल्ह्यातील २३२ मतदान केंद्रांवर (शुक्रवार) सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ या वेळेत मतदान होणार आहे.

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