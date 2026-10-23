Pune News: पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघासाठी आज मतदान; विधान परिषद निवडणूक; पुणे जिल्ह्यातील २३२ मतदान केंद्रांवर पथके रवाना

पुणे : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या द्विवार्षिक निवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली असून, मतदानासाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पथके आवश्यक मतदान साहित्यासह गुरुवारी मतदान केंद्रांकडे रवाना झाली. पुणे जिल्ह्यातील २३२ मतदान केंद्रांवर (शुक्रवार) सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ या वेळेत मतदान होणार आहे. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.मतदानासाठी नियुक्त पथकांना आज साहित्य वितरण करण्यात आले. मतदानाच्या दिवशी कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी मतदान साहित्याची उपलब्धता, कर्मचारी नियुक्ती, वाहतूक आणि केंद्रांवरील पूर्वतयारी यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. मतदानानंतर साहित्य सुरक्षितपणे स्वीकारणे आणि निर्धारित ठिकाणी जमा करणे यासाठीही व्यवस्था करण्यात आली असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..मतदानाचा हक्क बजावण्याचे आवाहनपुणे विभाग पदवीधर आणि पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघांच्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदार छायाचित्र ओळखपत्राव्यतिरिक्त इतर १० पुरावे ओळखीचे पुरावे म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहेत. त्यापैकी कोणताही एक पुरावा दाखविल्यानंतर संबंधितांना मतदान करता येणार आहे. छायाचित्र असलेले मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, वाहन चालक परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स), पॅन कार्ड, पारपत्र (पासपोर्ट), केंद्र अथवा राज्य शासन, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर खासगी औद्योगिक संस्थांद्वारे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दिलेले सेवा ओळखपत्र, खासदार, आमदार किंवा विधान परिषद सदस्य यांना दिलेली अधिकृत ओळखपत्रे, संबंधित शिक्षक/पदवीधर मतदार संघातील मतदार ज्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये कार्यरत आहेत, त्या शैक्षणिक संस्थांनी जारी केलेले सेवा ओळखपत्र, विद्यापीठाद्वारे वितरीत मूळ पदवी/पदविका प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले शारीरिक दिव्यांगात्वाचे मूळ प्रमाणपत्र आदी पुरावे मतदानासाठी ग्राह्य धरले जाणार आहेत. मतदारांनी मतदार ओळखपत्र किंवा वरीलपैकी एक ओळखीचा पुरावा सोबत ठेवून मतदानाचा हक्क प्राधान्याने बजवावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त शीतल तेली- उगले यांनी केले आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...पदवीधरांसाठी १६०, शिक्षकांसाठी ७२ केंद्रेपुणे जिल्ह्यात पदवीधर मतदारसंघासाठी १६०, तर शिक्षक मतदारसंघासाठी ७२ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. पदवीधर मतदारसंघात ४७, तर शिक्षक मतदारसंघात ३० उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. पुणे जिल्ह्यात पदवीधर मतदारसंघासाठी ८८ हजार २०२, तर शिक्षक मतदारसंघासाठी १६ हजार ८८२ मतदार नोंदणीकृत आहेत. दोन्ही मतदारसंघांत मिळून १ लाख ५ हजार ८४ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. मतदान साहित्य वितरण, मतदानानंतर साहित्य स्वीकारणे आणि स्ट्राँगरूमसाठी पुणे शहरासह पुरंदर, हवेली, मावळ-मुळशी, भोर-वेल्हा, दौंड, जुन्नर, खेड आणि बारामती-इंदापूर या तालुका क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.