Maharashtra Leopard : मानव-बिबट संघर्षावर उपाय; नसबंदीसाठी राज्य सरकारचा हिरवा झेंडा!

Human Wildlife Conflict : बिबट्यांच्या नसबंदीसाठी राज्य शासनाने मान्यता दिली असून वाढत्या मानव-बिबट संघर्षाला आळा घालण्यासाठी एसओपी लवकरच जाहीर होणार आहे. पुणे-नाशिक-अहिल्यानगर परिसरात प्रायोगिक तत्त्वावर नसबंदी मोहिम राबवली जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मानव-बिबट वाढत्या संघर्षामुळे बिबट्यांची नसबंदी करण्यास मान्यता मिळाली आहे. त्याबाबत अधिक संघर्ष असलेल्या भागांत वनविभागाकडून प्रायोगिक तत्त्वावर बिबट्यांची नसबंदी करण्यात येणार आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये यासाठी आदर्श कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात येणार आहे. पुण्यासह अहिल्यानगर, नाशिक भागात ऊस गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून बिबट्यांचे मानवी वस्तीवरील हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे.

