Wildlife Protection: बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाला अखेर मान्यता; वनमंत्री नाईक यांची माहिती, जुन्नरमध्ये देशातील पहिला प्रयोग

पुणे : राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्यांचे हल्ले वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांच्या निर्बीजीकरणाला केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाची अखेर मान्यता मिळाली आहे, अशी माहिती राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली..पहिल्या टप्प्यात जुन्नर विभागात सुमारे ११५ बिबट्यांचे प्रायोगिक तत्त्वावर निर्बीजीकरण करण्यात येणार असून, हा देशातील पहिला प्रयोग ठरणार आहे. पुणे, अहिल्यानगर, कोल्हापूर आणि नाशिक जिल्ह्यांत बिबट्यांच्या हल्ल्यांत वाढ झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी नाईक यांनी सोमवारी पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर वन विभागातील अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली..Junnar Leopard : बिबट्या दिसताच वाजणार 'सायरन'! पुणे-अहिल्यानगर जिल्ह्यात 'एआय' आधारित यंत्रणा उभारण्याचे वनमंत्र्यांचे आदेश.बिबटे स्थलांतरित करणार...भारताने जसा चित्त्यांचा पुनर्वसन प्रकल्प राबविला, त्याच धर्तीवर काही आफ्रिकन देशांनी भारताकडून बिबट्यांची मागणी केली आहे. या मागणीवर केंद्र सरकार सकारात्मक विचार करत आहे. तसेच 'वनतारा' प्रकल्पामध्ये काही बिबट्यांना पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील १० ते १२ दिवसांत काही बिबटे तिथे स्थलांतरित केले जाणार असल्याचेही नाईक यांनी सांगितले..बांबूभिंत उभारणार...ताडोबा अभयारण्यात बफर क्षेत्राभोवती ५०० फूट लांबीची बांबूची भिंत उभारण्यात आली आहे. याच प्रकल्पावर आधारित आता पुणे आणि जुन्नर विभागातही अशीच बांबूची भिंत उभारण्याची योजना आहे. या बांबूची दर तीन वर्षांनी नियोजनबद्ध कापणी केली जाईल, ज्यामुळे तो प्रकल्प दीर्घकाल टिकेल. तसेच सध्या अनेक भागांत वनक्षेत्राची व्याप्ती कमी होत असल्याने ते वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विशेषतः अहिल्यानगर जिल्ह्यात वनक्षेत्र केवळ नऊ टक्के असल्याने ते वाढवण्यासाठी स्वतंत्र योजना आखण्यात आल्याचे नाईक यांनी सांगितले..Pune Leopard Attack : पुण्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यांना लगाम; 'एआय' यंत्रणा, ड्रोनचा वापर सुरू; एका महिन्यात १७ बिबटे जेरबंद.वनमंत्री म्हणाले...जंगलातील लहान प्राण्यांची संख्या घटल्याने बिबट्यांना नैसर्गिक खाद्य मिळत नाही आणि ते मानवी वस्तीकडे वळतात. म्हणूनच जंगल परिसरात बिबट्यांच्या खाद्यासाठी काही शेळ्या सोडणारवन्य जीवसाखळी संतुलित करण्यासाठी प्रयत्न वाढवले जातीलबिबट्यांच्या हालचाली ओळखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अत्याधुनिक सॅटेलाइट कॅमेरे बसविण्यात येणारबिबट्या गावांच्या हद्दीत आला की तातडीचा सायरन अलर्ट दिला जाईलपुणे जिल्ह्यातील या संपूर्ण यंत्रणेसाठी ११ कोटींची तरतूदअशीच प्रणाली अहिल्यानगर आणि नाशिकमध्येही राबविण्याची तयारीकुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये विशेष दक्षता घेणार.