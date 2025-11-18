पुणे

Wildlife Protection: बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाला अखेर मान्यता; वनमंत्री नाईक यांची माहिती, जुन्नरमध्ये देशातील पहिला प्रयोग

Rising Leopard Attacks Trigger New Wildlife Measures: महाराष्ट्रात वाढत्या बिबट्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर जुन्नर विभागात बिबट्यांचे निर्बीजीकरण सुरू. वनतारा प्रकल्पांतर्गत स्थलांतर प्रक्रियेलाही गती. वनक्षेत्र वाढवणे, बांबूभिंत प्रकल्प आणि बिबट्यांचे संरक्षण यावर सरकारकडून महत्त्वाचे निर्णय.
पुणे : राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्यांचे हल्ले वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांच्या निर्बीजीकरणाला केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाची अखेर मान्यता मिळाली आहे, अशी माहिती राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.

