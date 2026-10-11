MBBS Admission 2026: एमबीबीएस बीडीएस प्रवेश २०२६: प्रवेश निश्चित करण्यासाठी १४ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत, ११ हजार ३४० विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी

पुणे : राज्यात एमबीबीएस आणि बीडीएस पदवी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेची तिसरी यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत दोन्ही अभ्यासक्रमाच्या ११ हजार ४३१ जागांवर ११ हजार ३४० विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली आहे. तर ९१ जागा रिक्त आहेत..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...राज्यात महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची प्रक्रिया राबविली जाते. एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या यादीत राज्यात एकूण आठ हजार ८१४ जागा उपलब्ध होत्या. त्यापैकी आठ हजार ८११ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली आहे. या अभ्यासक्रमाच्या फक्त तीन जागा रिक्त आहेत. यामध्ये ४३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पाच हजार ६५ उपलब्ध जागांवर पाच हजार ६५ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची मिळाली संधी आहे. तर २५ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात तीन हजार २९९ उपलब्ध जागांपैकी तीन हजार २९९ जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची मिळाली संधी आहे. तर दोन खासगी वैद्यकीय विद्यापीठात ४५० उपलब्ध जागांपैकी ४४७ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची मिळाली संधी आहे..बीडीएस अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या यादीत राज्यात एकूण दोन हजार ६१७ जागा उपलब्ध आहेत. त्यावर दोन हजार ५२९ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली आहे. यात ८८ जागा रिक्त आहेत. पाच शासकीय बीडीएस महाविद्यालयात ३१७ उपलब्ध जागांपैकी ३१७ जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची मिळाली संधी आहे. तर २३ खासगी बीडीएस महाविद्यालयात २२०० उपलब्ध जागांपैकी दोन हजार १२० जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येणार आहे. तर रिक्त जागा ८० आहेत. तर एका खासगी बीडीएस विद्यापीठात १०० उपलब्ध जागा आहेत, तेथे ९२ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची मिळाली संधी आहे..प्रवेश बुधवारपर्यंत निश्चित करता येणारतिसऱ्या फेरीत प्रवेशासाठी महाविद्यालय मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना येत्या बुधवारी (ता. १४) सायंकाळी साडे पाच वाजेपर्यंत प्रवेश घेता येणार आहे. प्रवेशादरम्यान विद्यार्थ्यांनी मूळ कागदपत्रे आणि आवश्यक शुल्काच्या डिमांड ड्राफ्टसह वाटप झालेल्या महाविद्यालयामध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून प्रवेश निश्चित करणे आवश्यक आहे. बँकेच्या सुट्टीच्या दिवशी धनादेशाद्वारे शुल्क भरण्यास परवानगी असेल. मात्र, पुढील कामकाजाच्या दिवशी तो डिमांड ड्राफ्टने बदलणे आवश्यक राहील. विद्यार्थ्यांनी पुढील कामकाजाच्या दिवशी डिमांड ड्राफ्ट सादर न केल्यास त्याचा प्रवेश रद्द करण्यात येऊ शकतो, असे सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...तिसऱ्या फेरीतील एकूण आकडेवारी अभ्यासक्रम : महाविद्यालय : एकूण जागा : प्रवेशाची संधी मिळालेले विद्यार्थी : रिक्त जागाएमबीबीएस : ७० : ८,८१४ : ८,८११ : ०३बीडीएस : २९ : २,६१७ : २,५२९ : ८८एकूण : ९९ : ११,४३१ : ११,३४०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.