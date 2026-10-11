पुणे

MBBS Admission 2026: एमबीबीएस बीडीएस प्रवेश २०२६: प्रवेश निश्चित करण्यासाठी १४ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत, ११ हजार ३४० विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी

MBBS BDS Admission 2026 Last Date to Confirm Seats October 14: एमबीबीएस बीडीएस प्रवेशाची तिसरी यादी जाहीर; ११,३४० विद्यार्थ्यांना संधी
MBBS BDS Admission 2026 Maharashtra Third Selection List Offers Seats to 11340 Students Check Admission Deadline and Vacancies

MBBS BDS Admission 2026 Maharashtra Third Selection List Offers Seats to 11340 Students Check Admission Deadline and Vacancies

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : राज्यात एमबीबीएस आणि बीडीएस पदवी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेची तिसरी यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत दोन्ही अभ्यासक्रमाच्या ११ हजार ४३१ जागांवर ११ हजार ३४० विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली आहे. तर ९१ जागा रिक्त आहेत.

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