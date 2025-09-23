Dattatray Bharane: ऊस गाळप सहा महिने हवे; कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांचे प्रतिपादन

पुणे : ‘‘साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम सहा महिने सुरू राहिला पाहिजे. मागील दोन-तीन वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर तीन ते चार महिन्यांमध्येच गाळप हंगाम संपत आहे. त्याचा फटका कारखानदारांना, शेतकऱ्यांना आणि कामगारांना बसत आहे. .याचा सर्वांनी विचार करणे गरजेचे आहे. उसाचे उत्पादन आणि साखरेचा उतारा वाढण्यासाठी उसाचे नवीन वाण तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला पाहिजे,’’ असे प्रतिपादन कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी सोमवारी केले..द डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशनच्या ७०व्या वार्षिक अधिवेशन आणि साखर प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, आमदार अभिजित पाटील, ‘यशदा’चे अतिरिक्त महासंचालक डॉ. शेखर गायकवाड, द वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, द साऊथ इंडियन शुगरकेन ॲण्ड शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष एन. चिनप्पन, द डेक्कन शुगर टेकनोलॉजिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष एस. बी. भड, उपाध्यक्ष सोहन शिरगावकर आदी उपस्थित होते..भरणे म्हणाले, ‘‘साखर व्यवसायात काम करीत असताना विविध अडीअडचणी येत असतात. या अडचणींवर मात करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. देशात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाला उच्चांकी दर देणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या कामकाजाची माहिती घेऊन इतर साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचा उसाला अधिकाधिक दर देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाला भाव, कामगारांना वेळेत वेतन, बोनस देणाऱ्या साखर कारखान्यांना राज्य शासनाच्या वतीने सहकार्य होईल.’’.Sugar Industry : ‘बायो सीएनजी’चे धोरण लवकरच; राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांची घोषणा.पुरस्काराने सन्मानसाखर उद्योग गौरव पुरस्कार ः संगमेश निरानी-निरानी ग्रुप, बाबूराव बोत्रे पाटील-ओंकार शुगर्स, भावेश पटेल-बारडोली गुजरात, अरविंद गोरे-आंबेडकर शुगर, विनय कोरे-वारणा शुगर ग्रुप, तर उत्कृष्ट साखर कारखाना पुरस्कार ः राजारामबापू सहकारी साखर कारखाना, व्यंकटेश पॉवर ॲण्ड शुगर्स, नॅचरल शुगर ॲण्ड अलाइड इंडस्ट्रीज, द्वारकाधीश शुगर, गणदेवी शुगर यांना देण्यात आला, तसेच यावेळी तांत्रिक पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार व साखर उद्योगातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दलच्या पुरस्कारांचे वितरणही यावेळी करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.