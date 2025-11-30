Maharashtra Governance : गौण वनोपज वाहतुकीचे अधिकार अखेर ग्रामसभांकडे; FRA–PESA नुसार आदिवासी समुदायाच्या स्वायत्ततेला मोठा बळ!

घोडेगाव : वनहक्क व पेसा कायदयानुसार गौण वनोपजांकरीता वाहतुकीचे परवाना अधिकार आता ग्रामसभांना मिळाले आहेत. राज्य शासनाने याबाबत आदिवासी विभागाला सर्व प्रकारचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे वन खात्याकडून मिळणारे परवाने आता ग्रामसभांना द्वारे घेण्यात येणार आहे. अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारीत नियम २०१२ व पंचायतीचे उपबंध १९९६ नुसार गौण वनोपजांकरीता वाहतुक परवाना संदर्भात ग्रामसभांना संपुर्ण अधिकार असतांनाही महसुल व वनविभागाच्या शासन निर्णयानुसार वाहतुक परवाना वन विभागाकडुन उपलब्ध करुन घेण्याच्या कार्यपध्दतीमुळे ग्रामसभेस कायदयाने दिलेल्या अधिकाराला बाधा निर्माण होत होती. .यांसदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी बैठक पार पाडली. सदर बैठकीत गौण वनोपज वाहतुक परवाने संदर्भात सर्व ग्रामसभांना एक समान वाहतुक परवाना देण्याबाबतची कार्यपध्दत्ती ठरविण्याबाबतची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाकडे सोपविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला . आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय २७ नोव्हेंबर २०२५ नुसार हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे..वन विभाग केव्हा होणार सक्षम 0.शासन निर्णयातील ठळक बाबी२७ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयात गौण वनोपजांची वाहतुक करण्यासाठी वाहतुक परवानाच्या संदर्भात ग्रामसभांकरीता कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे.वाहतुक करण्यासाठी परवाना ग्रामसभेमार्फत छापुन निर्गमित करण्यास ग्रामसभांना अधिकार मिळालेले आहेत.वनविभाग यापुढे गौणवनोपज परवाना देणार नाहीग्रामसभेने वाहतुक परवान्याची छपाई केल्यानंतर सदर परवान्याचे क्रमांक संबधित वन कार्यालयास कळविणे ग्रामसभांना बंधनकारक राहिल.वाहतुक परवाना निर्गमित्त केल्यानंतर वाहतुक परवान्याची प्रत संबधित बिट गार्ड व संबधित वन कार्यालय यांना देणे संबंधित ग्रामसभेस बंधनकारक राहिल.वाहतुक परवाना संदर्भात ग्रासभा व वनविभाग यांच्यामध्ये काही संभ्रम निर्माण झाल्यास वनहक्क कायदयानुसार जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती निर्णय घेईल. परंतु वनहक्क पेसा कायदयानुसार ग्रामसभेच्या अधिकारांना बाधा येणार नाही. याची दक्षता घेण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीस अवगत करुन भविष्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन वाहतुक परवाना संदर्भात सुलभता येण्याच्या दृष्टीने Digitalisation किंवा QR Code आधारीत कार्यवाही ग्रामसभांना करता येईल..याबाबत एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई म्हणालेयापुर्वी गौण वनोपज बाबत वनविभाग परवाना देत होते. परंतु आता सदर शासन निर्णयानुसार ग्रामसभांना अधिकार देण्यात आलेले असल्याकारणाने ग्रामसभांना बळकटी निर्माण झालेली आहे. यामुळे निश्चितच आदिवासी भागांत आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच ग्रामसभांची जबाबदारीत भर पडली असुन ग्रामसभेचे अधिकार अबाधित राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.