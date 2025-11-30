पुणे

Maharashtra Governance : गौण वनोपज वाहतुकीचे अधिकार अखेर ग्रामसभांकडे; FRA–PESA नुसार आदिवासी समुदायाच्या स्वायत्ततेला मोठा बळ!

Gram Sabha Rights : गौण वनोपज वाहतूक परवाना अधिकार आता पूर्णपणे ग्रामसभांकडे देण्याचा राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर झाला आहे. या बदलामुळे आदिवासी समाजाच्या स्वायत्ततेला आणि स्थानिक प्रशासनाला मोठे बळ मिळाले आहे.
Maharashtra grants Gram Sabhas full authority over Minor Forest Produce transport permits

Maharashtra grants Gram Sabhas full authority over Minor Forest Produce transport permits

sakal
चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
Updated on

घोडेगाव : वनहक्क व पेसा कायदयानुसार गौण वनोपजांकरीता वाहतुकीचे परवाना अधिकार आता ग्रामसभांना मिळाले आहेत. राज्य शासनाने याबाबत आदिवासी विभागाला सर्व प्रकारचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे वन खात्याकडून मिळणारे परवाने आता ग्रामसभांना द्वारे घेण्यात येणार आहे. अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारीत नियम २०१२ व पंचायतीचे उपबंध १९९६ नुसार गौण वनोपजांकरीता वाहतुक परवाना संदर्भात ग्रामसभांना संपुर्ण अधिकार असतांनाही महसुल व वनविभागाच्या शासन निर्णयानुसार वाहतुक परवाना वन विभागाकडुन उपलब्ध करुन घेण्याच्या कार्यपध्दतीमुळे ग्रामसभेस कायदयाने दिलेल्या अधिकाराला बाधा निर्माण होत होती.

Loading content, please wait...
state government
Forest
Tribal
Rural Development
gram sabha

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com