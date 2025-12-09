पुणे

Pune News : पुणे–पिंपरी चिंचवड–मुंबईत ओबीसी विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या; वसतिगृह क्षमता तात्काळ वाढवावी; आमदार राहुल कुल यांची अधिवेशनात मागणी!

OBC Hostels Maharashtra : पुणे, पिंपरी चिंचवड व मुंबईतील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह क्षमतेत मोठी तूट जाणवत असून ही क्षमता तातडीने वाढवावी, अशी मागणी आमदार राहुल कुल यांनी अधिवेशनात केली. सरकारने टीसीएसमार्फत डीपीआर तयार करून वसतिगृह कामांना गती देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
Growing Pressure on OBC Hostel Infrastructure; MLA Rahul Kul Raises Issue in Winter Session

Growing Pressure on OBC Hostel Infrastructure; MLA Rahul Kul Raises Issue in Winter Session

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रकाश शेलार

खुटबाव (पुणे) : राज्यामध्ये पुणे, पिंपरी चिंचवड व मुंबई येथील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी वसतिगृह क्षमता तात्काळ वाढवा तसेच वसतिगृहाची प्रलंबित कामे पूर्ण करा अशी मागणी दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी हिवाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासात केली आहे.यावेळी आमदार कुल म्हणाले की, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि मुंबई या प्रमुख शैक्षणिक केंद्रांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना विद्यमान शासकीय वसतिगृहांची क्षमता अपुरी पडत आहे.

Loading content, please wait...
pune
Mumbai
OBC
Infrastructure
winter session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com