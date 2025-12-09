Pune News : पुणे–पिंपरी चिंचवड–मुंबईत ओबीसी विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या; वसतिगृह क्षमता तात्काळ वाढवावी; आमदार राहुल कुल यांची अधिवेशनात मागणी!

प्रकाश शेलार खुटबाव (पुणे) : राज्यामध्ये पुणे, पिंपरी चिंचवड व मुंबई येथील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी वसतिगृह क्षमता तात्काळ वाढवा तसेच वसतिगृहाची प्रलंबित कामे पूर्ण करा अशी मागणी दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी हिवाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासात केली आहे.यावेळी आमदार कुल म्हणाले की, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि मुंबई या प्रमुख शैक्षणिक केंद्रांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना विद्यमान शासकीय वसतिगृहांची क्षमता अपुरी पडत आहे. .ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तात्काळ नवीन वसतिगृहांची संख्या व क्षमता वाढवावी. तसेच वसतिगृह बांधकामासाठी जागा ताब्यात घेतल्यानंतर ठोस कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर न झाल्याबाबत चिंता वाटत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रव्यापी एकसमान आणि ठोस कालबद्ध कार्यक्रम राबविणे अत्यंत आवश्यक आहे. कुल यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, “प्रत्येक जिल्ह्यात १०० मुलांसाठी व १०० मुलींसाठी असे स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात आले आहेत. स्वतंत्र स्वयंम आधार योजनेतून जिल्हानिहाय ६०० विद्यार्थ्यांना थेट मदत दिली जात आहे..Pune News: चित्रपटालाही लाजवले अशी 'शिवम' ची कहाणी, नक्की पाहा.. | Shivam Kedarnath Story | Sakal News.तसेच संपूर्ण प्रकल्प व्यवस्थापनाची जबाबदारी आता टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड कडे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट म्हणून सोपवण्यात आली आहे. “टीसीएस च्या माध्यमातून सर्व प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) लवकरात लवकर तयार केले जातील. डीपीआर तयार होताच निविदा प्रक्रिया राबवून सर्व वसतिगृहांची बांधकामे वेळेत पूर्ण करण्यात येतील. शिवाय पुणे, मुंबई, पिंपरी-चिंचवडसारख्या शैक्षणिक केंद्रांतील वाढती गरज लक्षात घेऊन क्षमता वाढीचा विचारही सरकार सकारात्मकपणे करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.