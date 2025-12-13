पुणे

Maharashtra Politics : पुढील दोन महिन्यांत मोठा राजकीय बदल; एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होतील - ॲड. प्रकाश आंबेडकर!

Prakash Ambedkar : राज्यातील सत्तासमीकरणे झपाट्याने बदलत असल्याचा दावा करत पुढील काही महिन्यांत एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होतील, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
Prakash Ambedkar’s Big Prediction on Maharashtra Leadership

Prakash Ambedkar’s Big Prediction on Maharashtra Leadership

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या विषयात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना खिशात घातले आहे. राज्यातील नेतृत्व बदलाची ही नांदी असून पुढील महिना दोन महिन्यात शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होतील असा खळबळजनक दावा वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Prakash Ambedkar
Eknath Shinde
Maharashtra Politics
Vanchit Bahujan Aaghadi
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com