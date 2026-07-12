पुणे

Pune Water: पुण्याच्या पाणीपुरवठ्याचा २०४७ पर्यंतचा मास्टर प्लॅन; भविष्यातील टंचाई टाळण्यासाठी राज्य सरकारची मोठी तयारी

Pune Water Master Plan till 2047 explained: पुणे महानगर क्षेत्रासाठी २०४७ पर्यंत पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन स्रोत, सांडपाणी पुनर्वापर आणि सिंचनावरील ताण कमी करण्यावर भर; खडकवासला प्रणालीचा सर्वंकष अभ्यास सुरू
Pune to Get Comprehensive Water Master Plan Through 2047 Amid Rising Demand

Pune to Get Comprehensive Water Master Plan Through 2047 Amid Rising Demand

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-प्रज्वल रामटेके

पुणे : पुणे आणि परिसराची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि विस्तारत जाणारे शहर लक्षात घेता, भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी थेट २०४७ सालापर्यंतच्या पाण्याचे नियोजन केले जात आहे. राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार जलसंपदा विभागाने एका ‘सर्वसमावेशक आराखड्यावर’ (मास्टर प्लॅन) वेगाने काम सुरू केले आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देतानाच सिंचनावरील ताण कमी करण्यासाठी नवीन पाण्याचे स्रोत शोधण्यावर या आराखड्यात भर दिला जात आहे, अशी माहिती पुणे पाटबंधारे मंडळातर्फे देण्यात आली आहे.

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