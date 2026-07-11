पुणे

Pune Palkhi Sohala : विठू नामाचा गजर अन् डोळ्यात पाणी! दोन दिवसांच्या मुक्कामानंतर माऊली-तुकोबांची पालखी पंढरीकडे मार्गस्थ, पुण्यनगरी भावुक, 'असा' दिला निरोप

Pune Wari 2026 latest updates : दोन दिवसांच्या मुक्कामानंतर संत तुकाराम आणि संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालख्या पुण्यातून पंढरपूरकडे रवाना झाल्या. पुणेकरांनी सेवाभाव, पुष्पवृष्टी आणि विठ्ठलनामाच्या जयघोषात वारकऱ्यांना भावपूर्ण निरोप दिला.
Tukaram Maharaj Palkhi Leaves Pune

Tukaram Maharaj Palkhi Leaves Pune

esakal

सागर आव्हाड
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पुणे : दोन दिवस टाळ-मृदंगाच्या निनादाने, हरिनामाच्या अखंड गजराने आणि वारकऱ्यांच्या सेवाभावाने भारावून गेलेल्या पुण्यनगरीने रविवारी सकाळी जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज आणि संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखी सोहळ्याला निरोप (Tukaram Maharaj Palkhi leaving Pun) दिला. सकाळच्या वातावरणात ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’ आणि ‘पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल’च्या अखंड जयघोषात दोन्ही पालखी सोहळे पुढील मुक्कामाच्या दिशेने मार्गस्थ झाले.

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