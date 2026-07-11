Pune Palkhi Sohala : विठू नामाचा गजर अन् डोळ्यात पाणी! दोन दिवसांच्या मुक्कामानंतर माऊली-तुकोबांची पालखी पंढरीकडे मार्गस्थ, पुण्यनगरी भावुक, 'असा' दिला निरोप

पुणे : दोन दिवस टाळ-मृदंगाच्या निनादाने, हरिनामाच्या अखंड गजराने आणि वारकऱ्यांच्या सेवाभावाने भारावून गेलेल्या पुण्यनगरीने रविवारी सकाळी जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज आणि संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखी सोहळ्याला निरोप (Tukaram Maharaj Palkhi leaving Pun) दिला. सकाळच्या वातावरणात ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’ आणि ‘पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल’च्या अखंड जयघोषात दोन्ही पालखी सोहळे पुढील मुक्कामाच्या दिशेने मार्गस्थ झाले..इंद्रायणीला आलेल्या पुरामुळे प्रशासनाने यावर्षी वारकऱ्यांना पुण्यातून सोहळ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे अगोदरच पुण्यात मुक्कामी आलेले वारकरी रविवारी पहाटेपासूनच पंढरीच्या दिशेने मार्गस्थ झाले. टाळ-मृदंगाच्या निनादात आणि हरिनामाच्या गजरात दिंड्या पुढे सरकत होत्या. काकड आरतीनंतर अभंग गात चालणाऱ्या वारकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर पंढरीच्या भेटीची आस स्पष्ट दिसत होती. दोन दिवसांच्या मुक्कामानंतर सोहळ्यात नवचैतन्य संचारले होते. रस्त्याच्या दुतर्फा उभ्या असलेल्या पुणेकरांनी टाळ्या, पुष्पवृष्टी आणि विठ्ठलनामाच्या जयघोषात वारकऱ्यांना निरोप दिला..सकाळचे आल्हाददायक वातावरण, ढगांची दाटी आणि मधूनच वाहणारा गार वारा यामुळे वारकऱ्यांचा प्रवास अधिक प्रसन्न झाला. ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’च्या गजरात आणि विठुरायाच्या भेटीच्या ओढीने लाखो वैष्णव पंढरपूरच्या वाटेवर निघाले, तर दोन दिवस त्यांची सेवा करण्याचे भाग्य लाभलेल्या पुणेकरांनी समाधानाने त्यांना निरोप दिला. अन्नदानापासून चहा-नाश्ता, वैद्यकीय सेवा, डोळ्यांची तपासणी, औषधोपचार, केस कापण्याची व्यवस्था, तसेच छत्र्या आणि चपलांच्या दुरुस्तीच्या सेवा करत पुणेकरांनी मनोभावे वारकऱ्यांचा पाहुणचार केला..Koyna Dam Water Level : कोयना धरण निम्म्याहून अधिक भरलं! पण 100 टक्के भरण्यासाठी अजून किती टीएमसी पाण्याची गरज? पाहा लेटेस्ट अपडेट.पहाटे पासून पुणेकरांची गर्दी...जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज आणि संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यांना निरोप देण्यासाठी पुणेकरांनी रविवारी पहाटेपासूनच पालखी मार्गावर मोठी गर्दी केली होती. लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वच वयोगटातील भाविक रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहून संतांच्या पादुकांचे दर्शन घेत होते. अनेकांनी हात जोडून, तर काहींनी फुलांची उधळण करून पालख्यांना निरोप दिला. पालखी मार्गावर वाहतुकीचे नियोजनासाठी पोलिस पहाटेपासूनच तैनात होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.