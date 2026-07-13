Maharashtra land Acquisition: भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्याचा मोठा निर्णय; १०३ विशेष भूसंपादन अधिकारी पदांची पुनर्रचना, प्रकल्पांना मिळणार वेग

पुणे: राज्यातील सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष भूसंपादन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी संवर्ग) पदांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील शंभरहून अधिक विशेष भूसंपादन अधिकारी पदे रद्द करून प्रत्येक विभागातील प्रकल्पांच्या गरजेनुसार संबंधित विभागीय आयुक्तांच्या आस्थापनेवर ती वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनाचे काम अधिक गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.राज्य शासनाकडून राष्ट्रीय महामार्ग, सिंचन, रेल्वे, औद्योगिक व इतर सार्वजनिक प्रकल्पांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतली आहेत. या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. मात्र, काही जिल्ह्यांत कामाचा मोठा भार आहे. मात्र तेथे अधिकारी कमी आहेत, तर काही ठिकाणी काम कमी असूनही पदे अधिक आहेत. ही विसंगती दूर करण्यासाठी शासनाने पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे..राज्यात उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील एकूण सहाशे पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सुमारे ५२५ पदे जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालयांच्या आकृतिबंधात कार्यरत असून १०३ पदे विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांची आहेत. ही सर्व पदे आता विभागीय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत. .शासनाच्या निर्णयानुसार संबंधित विभागीय आयुक्तांनी आपल्या विभागातील जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेले प्रकल्प, भूसंपादनाचे काम आणि आवश्यक मनुष्यबळ यांचा आढावा घेऊन, जिल्हानिहाय विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांचे वाटप करावे लागणार आहे. या वाटपाला शासनाची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहणार आहे..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.हे वाटप करताना संबंधित विभागाचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या हे दोन्ही निकष विचारात घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागांत २० पदे, कोकण व नाशिक विभागात १८, नागपूर विभागात १४, तर अमरावती विभागात १३ पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.