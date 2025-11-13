Chandrashekhar Bawankule : शासकीय जमीन विकणाऱ्यांना घरी पाठवू; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा अधिकाऱ्यांना इशारा

पुणे : सरकारी जागेच्या विक्रीचा व्यवहार करता येत नाही. तरीही सरकारी जागा विकली गेली, आमच्या अधिकाऱ्यांनी प्रॉपर्टी कार्ड का तपासले नाही, हे गंभीर आहे. चुकीचे काम केलेल्या अधिकाऱ्यांना घरी पाठवणार आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महसूल खात्याचे मुख्य सचिव विकास खारगे यांची समिती नेमली आहे. ते निःपक्षपणे चौकशी करतील, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. .स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे प्रभारी म्हणून बावनकुळे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यानंतर त्यांनी आज भाजपच्या शहर कार्यालयाला भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले असून, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्याबाबत बावनकुळे म्हणाले, ‘‘मी काल अंजली दमानिया यांच्या शिष्टमंडळाशी भेटलो आहे. पार्थ पवार यांच्या प्रकरणावरून चर्चा झाली आहे. यामध्ये महसूल विभागाचे मुख्य सचिव विकास खारगे यांची चौकशी समिती असून, त्या समितीपुढे दमानिया यांनी त्यांचे म्हणणे मांडावे असे सांगितले आहे. ज्यांनी चूक केल्याचे लक्षात आले त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले, निलंबित केले आहे. आणखी कोणी दोषी आढळले तर त्यांनाही घरी पाठवले जाईल.’’.Sangli Crime: सांगलीत तो डबल मर्डर नव्हे! खून करताना सहकाऱ्यांचाच चाकू लागला अन् हल्लेखोराचा मृत्यू झाला, धक्कादायक माहिती समोर...मुंढवा येथील शासकीय जमीन आहे. व्यवहार रद्द करण्यासाठी ४२ कोटी रुपये भरण्याची नोटीस दिली आहे. ते नेमके कशाचे आहेत, हे मला तपासावे लागले. मुद्रांक अधिनियमानुसार कारवाई केली आहे का? ४२ कोटी रुपये का भरायला सांगितले, याची माहिती नोंदणी महानिरीक्षक यांना विचारणार आहे. बोपोडी प्रकरणात दाखल गुन्ह्यात पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नाही. पोलिसांची आणि महसूलची चौकशी सुरू आहे. आमच्या अधिकाऱ्यांनी प्रॉपर्टी कार्ड चेक केले नाही, हे गंभीर आहे, असे त्यांनी सांगितले.शीतल तेजवानी यांनी गुन्हा रद्द करावा, अशी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बावनकुळे म्हणाले, ‘‘आयटी पार्कला मुद्रांक शुल्कात सवलत नाही, त्यामुळे चौकशी समितीमध्ये काय येईल यावर पुढे बोलता येईल. सरकारी जागेचा व्यवहार झाला आहे. त्यावर स्वाक्षरी केली. कागदपत्रे चुकीची लावली आहेत. त्यातून गुन्हा रद्द कसा केला जाऊ शकतो. न्यायालयात आम्ही आमची बाजू मांडू.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.