Chandrashekhar Bawankule : शासकीय जमीन विकणाऱ्यांना घरी पाठवू; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा अधिकाऱ्यांना इशारा

Revenue Minister Vows Action Against Corrupt Officials : सरकारी जागेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात कठोर भूमिका घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना घरी पाठवणार असल्याचे स्पष्ट केले असून, या गैरव्यवहारांच्या निःपक्ष चौकशीसाठी महसूल खात्याचे मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आहे.
पुणे : सरकारी जागेच्या विक्रीचा व्यवहार करता येत नाही. तरीही सरकारी जागा विकली गेली, आमच्या अधिकाऱ्यांनी प्रॉपर्टी कार्ड का तपासले नाही, हे गंभीर आहे. चुकीचे काम केलेल्या अधिकाऱ्यांना घरी पाठवणार आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महसूल खात्याचे मुख्य सचिव विकास खारगे यांची समिती नेमली आहे. ते निःपक्षपणे चौकशी करतील, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

