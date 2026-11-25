औंध : ग्रामीण भागातील युवक, युवती आणि शेतकऱ्यांना पशुधन व्यवसायातून आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’चा संविधान दिनानिमित्त गुरुवारी (ता. २६) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ होणार आहे. या योजनेसाठी सायंकाळी चार वाजल्यापासून महाडीबीटी २.० पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात होणार आहे..पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत गाय-म्हैस पालन, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन यांसारख्या व्यवसायांसाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध होणार आहे. तसेच पशुधन व्यवसायासाठी आवश्यक शेड आणि चारा यांसारखे पर्यायही अर्जामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत..महाआयटी आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या समन्वयातून ऑनलाइन अर्जप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. अर्जदाराने निवडलेल्या व्यवसायानुसार प्रकल्पाचा एकूण खर्च, मिळणारे शासकीय अनुदान आणि लाभार्थ्याला करावी लागणारी स्वगुंतवणूक याची माहिती अर्ज भरतानाच उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे योजनेची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होणार आहे..दरम्यान, अर्ज करण्यापूर्वी इच्छुक लाभार्थ्यांनी फार्मर आयडी आणि महाआयडी तयार ठेवणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार होणार असल्याने पात्र नागरिकांनी लवकर अर्ज करावेत, असे आवाहन पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले आहे..योजनेची सविस्तर माहिती पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात किंवा तालुका व जिल्हास्तरीय कार्यालयात संपर्क साधता येईल. तसेच १९६२ या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा ९०६३१४२२९९ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावरही मार्गदर्शन मिळणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.