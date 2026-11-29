पुणे,: साहित्यिक आणि सांस्कृतिक चळवळींचे व्यासपीठ असलेल्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतील सत्तासंघर्षामुळे शनिवारी परिषदेच्या कार्यालयाने राजकीय आखाड्याचे स्वरूप धारण केले. या संघर्षात दोन्ही बाजूंना वेगवेगळ्या राजकीय गटांचे पाठबळ मिळत असल्याची चर्चा साहित्य वर्तुळात होती. त्याचे पडसाद शनिवारी ‘मसाप’च्या कार्यालयातही उमटले. कडेकोट पोलिस बंदोबस्त, बंद दरवाजा, कार्यालयाबाहेर कार्यकर्त्यांची उपस्थिती आणि संध्याकाळी दोन्ही गटांमध्ये निर्माण झालेला तणाव, यामुळे परिसराला अक्षरशः छावणीचे स्वरूप आले होते..‘मसाप’च्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर टिळक रस्त्यावरील कार्यालयात पंधराहून अधिक पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात होता. दोन्ही गटांना पाठिंबा देणारे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने कार्यालयाबाहेरील परिसरात उपस्थित होते. खबरदारी म्हणून पोलिसांनी सभेदरम्यान कार्यालयाचे दरवाजे बंद ठेवले होते. सभेनंतरही काही काळ सभागृहाची दारे बंद ठेवण्यात आली होती..गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही गटांकडून सदस्यांना आपापल्या बाजूने वळविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू होते. सदस्यांची फाटाफूट होऊ नये, यासाठी एका गटाने त्यांना शहराजवळील हॉटेलमध्ये एकत्र ठेवण्याची व्यवस्था केल्याचे कळते; तर दुसऱ्या गटाकडून ‘डिनर डिप्लोमसी’च्या निमित्ताने सदस्यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न झाल्याचे समजते. मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर काही सदस्यांना आर्थिक प्रलोभने दिल्याचीही चर्चा होती..उपोषणाचे अस्त्र अन् पोलिसांचा हस्तक्षेपदिवसभरातील घडामोडींनंतर सायंकाळीदेखील दोन्ही गटांमध्ये काही काळ तणाव निर्माण झाला. अविश्वास ठराव मांडणाऱ्या गटाने काही कागदपत्रांची केलेली मागणी पदाधिकाऱ्यांनी पूर्ण न केल्याने वाद निर्माण झाला होता. या कागदपत्रांसाठी अविश्वास ठराव मांडणाऱ्या गटातील सदस्यांनी उपोषणाला बसण्याचीही भूमिका घेतली. अखेर परिस्थिती चिघळू नये, यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.