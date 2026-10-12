Pune News: शालेय शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय! विशेष शाळांच्या योजनांना ‘पूर्णविराम’; काय आहे कारण?

पुणे : अनेक वर्षांपासून कोणताही निधी खर्च न झाल्याने आणि प्रस्तावच येत नसल्याने केवळ कागदावरच अस्तित्वात असलेल्या ‘पाठशाळा व संस्कृत विकासासाठी अनुदाने’ आणि ‘इतर विशेष शाळा’ या दोन योजना अखेर बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. योजनांचे सुसूत्रीकरण आणि प्रशासकीय सुलभीकरणाचा भाग म्हणून कालबाह्य झालेल्या या योजना बंद करण्यात आल्या आहेत..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...राज्यातील योजनांचा आढावा घेऊन प्रशासकीय कामकाज अधिक लोकाभिमुख आणि परिणामकारक करण्याच्या उद्देशाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या समितीने दिलेल्या निर्देशांनुसार हा निर्णय घेतला असून, त्यासंदर्भात अध्यादेश काढण्यात आला आहे. राज्यात विविध कालावधीत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक सवलत योजना सुरू करण्यात आल्या. बदलत्या शैक्षणिक, प्रशासकीय परिस्थितीमध्ये योजनांचे सुसूत्रीकरण, प्रशासकीय कामकाजाचे सुलभीकरण, उपलब्ध निधीचा परिणामकारक वापर करण्याच्या उद्देशाने मुख्य सचिवांच्या निर्देशानुसार लोकाभिमुख सेवा, कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण, शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना करण्यास नियोजन विभागाने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी मान्यता दिली. .त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. यात ‘पाठशाळा आणि संस्कृत विकासासाठी अनुदाने’, ‘इतर विशेष शाळा’ या योजनांची दीर्घ कालावधीपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे वास्तव समोर आले. तसेच योजनांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत इतर योजना कार्यान्वित असल्याचेही निदर्शनास आले..या योजना बंद करण्यामागे त्यांची सद्यःस्थितीतील मर्यादित उपयोगिता आणि निधीचा अभाव ही प्रमुख कारणे आहेत. यापुढे या योजनांसाठी कोणतीही अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाणार नाही किंवा प्रशासकीय खर्च मंजूर केला जाणार नाही, असे शालेय शिक्षण विभागाने अध्यादेशात स्पष्ट केले आहे..Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.योजना बंद करण्याची प्रमुख कारणेनिधीचा शून्य वापर :‘पाठशाळा व संस्कृत विकास’ योजनेत २०१७-१८ पासून एकही प्रस्ताव नाही, तर २०१९-२० पासून कोणताही खर्च झालेला नाही.अंमलबजावणीचा अभाव : ‘इतर विशेष शाळा’ योजनेवरही २०२२-२३ पासून कोणताही निधी खर्च झालेला नाही.कालबाह्यता :बदलत्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये या योजनांची आवश्यकता आणि उपयोगिता मर्यादित झाली आहे.प्रशासकीय सुसूत्रता: उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर आणि प्रशासकीय कामकाजाचे सुलभीकरण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.