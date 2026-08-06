पुणे

Real Estate Revenue: बांधकाम क्षेत्राला अच्छे दिन! चार महिन्यांत मुद्रांक विभागाचा महसूल २१,९२८ कोटींवर; १७ टक्क्यांनी वाढ

Maharashtra Stamp Duty Revenue Jumps 17 Percent: रेडी रेकनर दर न वाढवता मुद्रांक महसुलात तब्बल १७ टक्के झेप; चार महिन्यांत २२ हजार कोटींचा टप्पा, दस्तनोंदणी व घरखरेदीत लक्षणीय वाढ
Real Estate Boom Drives Maharashtra Stamp Duty Revenue to 21928 Crore in First Four Months of Financial Year 2026 27

Real Estate Boom Drives Maharashtra Stamp Duty Revenue to 21928 Crore in First Four Months of Financial Year 2026 27

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाला चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२६-२७) पहिल्या चार महिन्यांत २१ हजार ९२८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. मागील वर्षाच्या तुलनेत तीन हजार २५० कोटी (१७ टक्के) रुपयांनी उत्पन्नात वाढ झाली. वार्षिक मूल्यदर तक्त्यातील (रेडी-रेकनर) दरात कोणताही बदल न करता उत्पन्नात ही वाढ झाली.

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