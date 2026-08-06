Real Estate Revenue: बांधकाम क्षेत्राला अच्छे दिन! चार महिन्यांत मुद्रांक विभागाचा महसूल २१,९२८ कोटींवर; १७ टक्क्यांनी वाढ

पुणे : राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाला चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२६-२७) पहिल्या चार महिन्यांत २१ हजार ९२८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. मागील वर्षाच्या तुलनेत तीन हजार २५० कोटी (१७ टक्के) रुपयांनी उत्पन्नात वाढ झाली. वार्षिक मूल्यदर तक्त्यातील (रेडी-रेकनर) दरात कोणताही बदल न करता उत्पन्नात ही वाढ झाली. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.यावरून बांधकाम क्षेत्राला चांगले दिवस आल्याचे दिसून आले. एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले. चालू आर्थिक वर्षात राज्य शासनाकडून विभागाला ६८ हजार ५०० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. हे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यापासून पहिल्या चार महिन्यात सुमारे २२ हजार कोटींचा टप्पा गाठण्यात विभागाला यश आले आहे. गेल्या वर्षी पहिल्या चार महिन्यात १५ लाख ६३ हजार इतकी दस्तनोंदणी झाली होती. .चालू वर्षात पहिल्या चार महिन्यात दस्त नोंदणीची संख्या १७ लाख २१ हजार इतकी झाली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने भाडेकरारनाम्यामध्ये नऊ लाख आणि नवीन घरांच्या दस्तनोंदणीत वाढ झालेली दिसून आली. तसेच नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी दिलेल्या आदेशावरून दस्त तपासण्या आणि थकीत मुद्रांक शुल्कावरील कारवाईमुळे महसुलात ही भरघोस वाढ झाली..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.एप्रिल ते जुलै २०२५ दरम्यान १८, ०८०.०९ कोटी महसूल जमा एप्रिल ते जुलै २०२६ दरम्यान २१, १२८.३४ कोटी महसूल जमा गत वर्षीच्या तुलनेत महसुलात झालेली वाढ १६.८६ टक्के. जुलै या एका महिन्यात पाच हजार ८७१.१६ कोटी रुपयांचा महसूल जमा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा एकूण महसूल ६१, ८५५.०७ कोटी रुपये होता. चालू आर्थिक वर्षाचे उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ६८ हजार ५०० कोटी रुपये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.