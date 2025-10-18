Pune News

Pune News

sakal

पुणे

Mumbai News: स्थानिक निवडणुकांसाठी आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग सजग झाले.

state election comission: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मनुष्यबळाची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग सजग; मतदार यादी सुधारणा आणि पोलिस बंदोबस्तासह सुरळीत मतदानासाठी तयारी जोरात
Published on

मुंबई: सदोष मतदारयाद्यांमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी महाविकास आघाडी आणि सहयोगी पक्षांकडून करण्यात आली असताना राज्य निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Exit Poll
State Election Commission
Election Briefs
local governance elections
Marathi News Esakal
www.esakal.com