Maharashtra Sugar Mills : साखर हंगामला दिवाळीनंतर सुरुवात, शेतकरी, ऊसतोड मजूर, कारखान्यांच्यादृष्टीने समाधानकारक निर्णय

सोमेश्वरनगर/पुणे : राज्य सरकारच्या मंत्री समितीने नवा साखर हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, ऊसतोड मजूर व कारखाने या सर्वांच्यादृष्टीने हा निर्णय समाधानकारक ठरला आहे. त्यामुळे दिवाळी होताच साखर कारखान्यांच्या हंगामाच्या प्रारंभाची लगबग सुरू होईल..राज्य सरकारने २०२४-२५ हंगामात लवकर साखर कारखाने सुरू केले, की साखर उतारा घटतो, या नावाखाली गाळप हंगामाची तारीख १५ नोव्हेंबरवर नेऊन ठेवली. २० नोव्हेंबरच्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानामुळे हंगाम सुरू होण्यास एक डिसेंबर उजाडला आणि ऊसतोडीस विलंब झाला. दुबार पिकाची संधी हुकली. गेल्या हंगामात अवघे ८५३ लाख टन गाळप झाले होते..आता चालू हंगामात एक हजार २०० लाख टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरलाच हंगाम सुरू व्हावा, अशी मागणी कारखान्यांनी केली होती. तसेच हुमणी, तांबेरा रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्याने व दुबार पीक घेता यावे, यासाठी शेतकऱ्यांनाही १५ ते २० ऑक्टोबरची अपेक्षा होती. मात्र, राज्य सरकारने अतिवृष्टी, परतीचा पाऊस या पार्श्वभूमीवर ऊसतोड, मजुरांची जमवाजमव शक्य नसल्याचे पाहून एक नोव्हेंबरचा मुहूर्त निश्चित केला आहे..पुणे : शेवाळेवाडी फाट्यावरील चेंबर दुरुस्तीला मुहूर्त कधी?.दरम्यान, कर्नाटकमधील हंगामही एक नोव्हेंबरलाच सुरू होणार आहे. मागील वर्षी कर्नाटकचे कारखाने लवकर सुरू झाले. त्यामुळे सीमाभागातील उसाची पळवापळवी झाली. परिणामी सीमाभागातील कारखान्यांकडून हंगाम लवकर सुरू करण्याची मागणी झाली होती. याबाबत ऊस उत्पादक राजकुमार बनसोडे म्हणाले, ''पाऊस असला; तरी दिवाळी २२ ऑक्टोबरला आहे, ती होताच कारखाने सुरू होतील. एक नोव्हेंबरला हंगाम सुरळीत सुरू होईल, असा अंदाज होता. परंतु, साधारण आठ दिवस हंगाम पुढे ढकलला आहे. हुमणीच्या प्रादुर्भावामुळे आणि दुबार पिकाच्या अपेक्षेने गाळप हंगाम लवकर सुरळीत व्हावा, या अपेक्षा आहेत.'' सोमेश्वर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र यादव म्हणाले, ''अतिपावसाच्या पार्श्वभूमीवर आणि साखर उताऱ्याच्यादृष्टीने एक नोव्हेंबर योग्य आहे. ऊसतोड मजूर उपलब्ध होण्यात काही अडचणी आहेत.''.यावर्षी योग्य वेळी गाळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत विस्माने मागणी केली होती. कर्नाटकमधील कारखाने लवकर सुरू होऊन सीमाभागातील कारखान्यांची अडचण होते. त्यामुळे या भागातील कारखान्यांचा हंगाम लवकर सुरू करण्याची मागणी होती.- अजित चौगुले, कार्यकारी संचालक, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा).राज्यभरात अतिवृष्टी झाली आहे. शेतात पाणी असून ऊसतोड करणे शक्य होणार नाही. बीड भागातील ऊसतोड मजूर संकटात आहेत. त्यामुळे एक नोव्हेंबर तारीख योग्य वाटते. कर्नाटकातही एक नोव्हेंबर तारीख केल्यामुळे सीमाभागातील उसाची पळवापळवी टळू शकेल.- राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.