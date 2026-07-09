Shirur Teachers Protest: टीईटी सक्ती, पदोन्नतीतील जाचक अटी व बीएलओ कामाविरोधात शिरूर तालुक्यातील शिक्षकांचे तहसिल कार्यालयात धरणे आंदोलन

शिरूर : नवीन भरतीसह जुन्या शिक्षकांनाही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) बंधनकारक केल्याच्या अन्याय्य निर्णयासह पदोन्नती विषयक जाचक अटी, संच मान्यतेचे चुकीचे धोरण आणि मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) कामाच्या सक्तीच्या त्रासाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शिक्षकांनी गुरूवारी येथील तहसिलदार कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात ठिय्या दिला. न्याय्य हक्कांसाठीच्या या धरणे आंदोलनात शिरूर तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षक व शिक्षिका मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. .पदवीधर शिक्षक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल पलांडे, जिल्हाध्यक्ष युवराज थोरात, अखिल महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल महाजन, शिक्षक समन्वय समितीचे राज्य संघटक शहाजी पवार, विभागीय समन्वयक शरद निंबाळकर, तालुकाध्यक्ष कैलास पडवळ, अखिल शिक्षक संघाचे शिरूर तालुकाध्यक्ष उमेश धुमाळ, अखिल शिक्षक संघाच्या महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा साधना खोमणे यांच्या नेतृत्वाखालील या धरणे आंदोलनात वंदना पाचर्णे, कैलास पडवळ, गणेश पवार, सुशिला माकर, दादाभाऊ खेसे, मालन गायकवाड, अविनाश चव्हाण, शोभा तिकांडे, कल्याण कोकाटे, सरीता दंडवते आदींसह तालुक्यातील तीनशेहून अधिक प्राथमिक शिक्षक सहभागी झाले होते. शासनाच्या शिक्षकांविषयक जाचक अटी व चूकीच्या निर्णयांचा यावेळी निषेध करण्यात आला..तहसिलदार बाळासाहेब म्हस्के यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात टीईटी ची सक्ती रद्द करावी, प्रश्नपत्रिकांची गोपनीयता अबाधित राहण्यासाठी कठोर नियम व कार्यान्वयन प्रणाली तयार करून पूर्वानुभव आणि मर्यादा लक्षात घेऊन कोणत्याही परिस्थितीत ऑनलाईन परीक्षा घेऊ नये, जिल्हा परीषद सेवा नियमावलीत बदल न करता सेवाज्येष्ठतेने प्रचलित पद्धतीनूसार पदोन्नती प्रक्रिया राबवावी, संचमान्यता धोरण हे सन १९८० च्या मूळ धोरणाशी आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतूदींशी पूर्णपणे विसंगत असल्याने तात्काळ रद्द करावे आणि बीएलओ च्या कामातून शिक्षकांची पूर्ण मुक्तता करावी या मागण्या करण्यात आल्या. या मागण्यांची दखल न घेतल्यास याहून उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला..शिवाजीराव वाळके यांनी प्रास्तविकात शिक्षकांच्या मागण्यांचा आढावा घेतला. मानसिंग वाकडे यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. कैलास पडवळ यांनी सूत्रसंचालन केले. अर्जुन निचित यांनी आभार मानले..टीईटी बाबत उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून, २०१३ पूर्वीच्या शिक्षकांना टीईटी आवश्यक नसल्याचे निर्णय दिले आहेत. त्यामुळे सरसकट शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य करणे गैरवाजवी आहे. याबाबत विधीमंडळ व संसदेने कायदा दुरूस्ती करून जुन्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण च्या अटीतून वगळावे.अनिल पलांडे, प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पदवीधर शिक्षक संघटना.शिक्षकांच्या अनेक मागण्यांबाबत शासनाशी वारंवार पत्रव्यवहार होऊनही सकारात्मक निर्णय न घेतल्याने शिक्षकांनी आज राज्यव्यापी धरणे आंदोलन पुकारले होते. शिरूर तालुक्यातील तीनशेहून अधिक शिक्षक - शिक्षिका सामूहीक रजा टाकून या एकदिवसीय धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते. शिक्षकांच्या या आंदोलनामुळे तालुक्यातील ३५० हून अधिक शाळा आज बंद राहिल्या. पावसाच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी, मंगळवारीही बहुतेक शाळांना सुटी होती. त्यातच आज शिक्षकांच्या आंदोलनामुळे शाळा बंद राहिल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वेळापत्रक कोलमडले. तर आठवडाभर शैक्षणिक सुसूत्रता न आल्याने शैक्षणिक नूकसान झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.