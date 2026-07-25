TET Paper Leak: टीईटी पेपरफुटी प्रकरणातील मास्टरमाईंड अटकेत... २५ वर्षांपासून देशभरात चालवत होता रॅकेट, कोण आहे बिजेंद्र गुप्ता?

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपरफुटी प्रकरणात तपास यंत्रणांना मोठे यश मिळाले असून या प्रकरणातील कथित मुख्य सूत्रधार बिजेंद्र कुमार गुप्ता याला बिहारमधून अटक करण्यात आली आहे. भिवंडी पोलिसांनी ही कारवाई करत आरोपीला पुणे विमानतळावर आणले असून, तेथून त्याला पुढील चौकशीसाठी भिवंडी येथे नेण्यात येत आहे. या प्रकरणाच्या तपासात यापूर्वीच तीन आरोपींना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर तपासाची दिशा मुख्य सूत्रधारापर्यंत पोहोचल्याचे पोलिसांकडून सांगितले जात आहे..पेपरफुटी रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार असल्याचा संशयअटक करण्यात आलेला बिजेंद्र गुप्ता हा बिहारमधील समस्तीपूरचा रहिवासी असून, टीईटी पेपरफुटी प्रकरणातील मास्टरमाईंड म्हणून त्याचे नाव समोर आले आहे. तपासात तो मोठे पेपरफुटी सिंडिकेट चालवत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार, संपूर्ण नेटवर्क आणि त्याच्याशी संबंधित इतर व्यक्तींची भूमिकाही तपास यंत्रणा पडताळून पाहत आहेत..देशभरात छापेमारीनंतर अटकया प्रकरणाचा तपास करताना ठाणे पोलिसांनी देशातील विविध राज्यांमध्ये छापेमारी केली होती. बिजेंद्र गुप्ताच्या शोधासाठी बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये पोलिसांची पथके कार्यरत होती. बिहारमधील पटणा आणि समस्तीपूर परिसरातही पोलिसांनी शोधमोहीम राबवली होती. दीर्घकाळ भूमिगत राहिल्यानंतर अखेर त्याला बिहारमधून अटक करण्यात आली..Maharashtra TET Paper Leak : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा(TET) पेपरफुटीचे बिहार कनेक्शन; मास्टरमाईंडच्या पत्नीला पाटण्यातून अटक.तीन आरोपी आधीच पोलिसांच्या ताब्यातया प्रकरणात यापूर्वी राजीव कुमार, आकाश कुमार आणि धीरज कुमार या तिघांना अटक करण्यात आली होती. २७ जून रोजी भिवंडी पोलिसांना टीईटी पेपरफुटीबाबत माहिती मिळाल्यानंतर छापा टाकून या तिघांना ताब्यात घेण्यात आले होते. हे तिघे दिल्लीहून ठाण्यात आले होते. त्यांच्या ताब्यातून टीईटी परीक्षेतील प्रश्नांचा संचही जप्त करण्यात आला होता. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हे तिन्ही आरोपी बिजेंद्र गुप्तासाठी काम करत होते..२८ जूनची परीक्षा रद्दपेपरफुटी प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर २८ जून रोजी होणारी महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, प्रश्नपत्रिका विक्रीचे व्यवहार कोट्यवधी रुपयांमध्ये होत असल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे.२५ वर्षांपासून पेपरफुटीशी संबंध असल्याचा दावातपासातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, बिजेंद्र गुप्ता गेल्या सुमारे २५ वर्षांपासून पेपरफुटीच्या कारवायांशी संबंधित असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. विविध भरती परीक्षांच्या पेपरफुटी प्रकरणांमध्ये यापूर्वीही त्याचे नाव समोर आल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे. तसेच वेगवेगळ्या परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांमध्ये तो सक्रिय असल्याचेही पोलिस तपासातून समोर आले आहे..स्टिंग ऑपरेशननंतर पुन्हा चर्चेत२०२४ मधील नीट पेपरफुटी वादानंतर एका स्टिंग ऑपरेशनमध्येही बिजेंद्र गुप्ताचे नाव समोर आले होते. त्यामध्ये विविध पेपरफुटी प्रकरणांमध्ये स्वतःचा सहभाग असल्याचेही त्याने कथितपणे मान्य केले होते. तसेच "पेपर लीक कधीच थांबणार नाही" आणि "जेल होईल, जामीन मिळेल आणि हा खेळ सुरूच राहील" अशा स्वरूपाची विधानेही त्याने केल्याचा दावा करण्यात आला होता. आता महाराष्ट्र टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात त्याचे नाव पुन्हा मुख्य सूत्रधार म्हणून समोर आल्यानंतर तपास यंत्रणांनी त्याला अटक करून पुढील चौकशी सुरू केली आहे..NEET ते TET... 2024 मध्येच कायदा आला, तरी पेपरफुटी थांबली नाही; सरकारकडे उत्तर आहे का? नवीन कायदा कशासाठी? Fact Explained... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.