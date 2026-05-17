Zilla Parishad Schools: बालशिक्षण बळकटीकरणासाठी सरकारचा निर्णय; अंगणवाड्या शाळांशी एकत्रित होणार, राज्यातील ४२ हजार अंगणवाड्या शाळांजवळ..

पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून अंगणवाड्या जोडण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषद शाळेतील सुस्थितीत असलेल्या खोल्या अंगणवाडीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. .farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .राज्यात साधारणत: एक लाख १० हजारांहून अधिक अंगुणवाड्या आहेत. या अंगणवाड्यांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६पासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या धोरणानुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा औपचारिक शिक्षणामध्ये समावेश केला आहे. अंगणवाडीतील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आधारशिला बालवाटिका एक, आधारशिला बालवाटिका दोन, आधारशिला बालवाटिका तीन या अभ्यासक्रमाची निर्मिती केली आहे. मात्र, राज्यातील बहुतांश अंगणवाड्यांना वर्ग खोल्या, इमारती, भौतिक सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशा अंगणवाड्या त्या परिसरात असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांना जोडण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यादृष्टीने प्रक्रिया सुरू आहे..‘बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९’ नुसार सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील तरतुदीनुसार भविष्यात पूर्व प्राथमिकचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडावे लागणार आहेत. .त्यादृष्टीने ही पावले उचलण्यात आली आहेत. जिल्हा परिषद शाळांतील आवश्यक वर्गखोल्यांव्यतिरिक्त जास्तीची एखादी वर्गखोली सुस्थितीत असल्यास ती वर्गखोली अंगणवाडीसाठी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून उपलब्ध करून देण्यात यावी. ही कार्यवाही तत्काळ करून त्याबाबतचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला सादर करण्याच्या सूचना प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रकाद्वारे दिली आहे..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...राज्यात एक लाख १० हजारांहून अधिक अंगणवाड्या आहेत. त्यातील जवळपास ४२ हजार अंगणवाड्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांजवळ आहेत. राज्यात अंगणवाड्यांना इमारती नाहीत, खोल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी घेतलेल्या बैठकीत शक्य त्या ठिकाणी अंगणवाड्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांना जोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.- शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.