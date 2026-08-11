पुणे

धरणसाठा ११ ऑगस्ट

धरणसाठा ११ ऑगस्ट
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राज्यातील प्रमुख धरणांतील मंगळवारी (ता. ११) सकाळी नऊपर्यंतचा पाणीसाठा (महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग)
धरणाचे नाव प्रकल्पीय पाणीसाठा (टीएमसी) आजचा पाणीसाठा (टीएमसी) उपयुक्त पाणीसाठा (%)
गोसीखुर्द २६.१४ १५.८४ ६०.६०%
तोतलाडोह ३५.९१ २३.४७ ६५.३६%
जायकवाडी ७६.६७ ७१.६३ ९३.४३%
मांजरा ६.२५ १.०० १६.०१%
येलदरी २८.६० १७.०९ ५९.७८%
विष्णुपुरी २.८५ २.७२ ९५.२०%
भंडारदरा १०.७४ १०.४२ ९७.०३%
मुळा २१.५० १७.८२ ८२.८८%
निळवंडे-२ ८.२० ८.११ ९८.८६%
हतनूर ९.०१ ४.४७ ४९.६१%
दारणा ७.१५ ६.२५ ८७.४५%
गंगापूर ५.६३ ४.९० ८६.९५%
गिरणा १८.४९ १८.३४ ९९.२२%
वैतरणा ११.७० १०.११ ८६.४१%
दूधगंगा २३.९८ २०.६४ ८६.०५%
राधानगरी ७.७७ ७.७४ ९९.५९%
नीरा देवघर ११.७३ ११.६३ ९९.१४%
डिंभे १२.४९ ११.९२ ९५.४३%
भामा आसखेड ७.६७ ७.५५ ९८.४५%
चासकमान ७.५८ ७.५८ १००.००%
माणिकडोह १०.१७ ७.५३ ७४.०२%
पवना ८.५१ ८.४९ ९९.७६%
भाटघर २३.५० २३.५० १००.००%
खडकवासला १.९७ १.९७ १००.००%
पानशेत १०.६५ १०.६५ १००.००%
वरसगाव १२.८२ १२.८२ १००.००%
गुंजवणी ३.६९ ३.३२ ९०.०७%
टेमघर ३.७१ ३.७१ १००.००%
वारणा २७.५२ २३.७१ ८६.१५%
धोम ११.६९ १०.६१ ९०.७८%
कोयना १००.१४ ८८.८३ ८८.७१%
उरमोडी ९.६५ ९.०४ ९३.६५%
वीर ९.४१ ९.४१ १००.००%
भीमा (उजनी) ५३.५८ ५३.४६ ९९.७८%
तिल्लारी १५.८० १३.१३ ८३.१२%
भातसा ३३.२७ २९.८३ ८९.६७%
निम्न चोंढे ०.१० ०.०६ ६०.०७%
तानसा ६.०९ ६.०४ ९९.२१%
ऊर्ध्व घाटघर ०.१८ ०.११ ५८.५६%

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