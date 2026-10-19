हवामान १९ ऑक्टोबर २०२६
---------------
उद्या तापमान वातावरण परवा तापमान वातावरण
अहिल्यानगर ३५.०/२३.० अंशतः ढगाळ ३५.०/२२.० अंशतः ढगाळ
छत्रपती संभाजीनगर ३३.०/२२.० अंशतः ढगाळ ३४.०/२२.० अंशतः ढगाळ
अमरावती ३६.०/२१.० अंशतः ढगाळ ३६.०/२१.० अंशतः ढगाळ
अकोला ३६.०/२२.० अंशतः ढगाळ ३५.०/२२.० अंशतः ढगाळ
धाराशिव ३३.०/२१.० अंशतः ढगाळ ३३.०/२१.० अंशतः ढगाळ
भंडारा २९.०/२२.० अंशतः ढगाळ २९.०/२१.० अंशतः ढगाळ
धुळे ३४.०/२४.० अंशतः ढगाळ ३४.०/२३.० अंशतः ढगाळ
------------
मुंबई ३६.०/२६.० अंशतः ढगाळ ३६.०/२५.० अंशतः ढगाळ
कोल्हापूर ३३.०/२२.० अंशतः ढगाळ ३२.०/२२.० अंशतः ढगाळ
रत्नागिरी ३४.०/२६.० अंशतः ढगाळ ३३.०/२६.० अंशतः ढगाळ
लातूर ३३.०/२०.० अंशतः ढगाळ ३३.०/२०.० अंशतः ढगाळ
बीड ३३.०/२२.० अंशतः ढगाळ ३४.०/२१.० अंशतः ढगाळ
जालना ३४.०/२१.० अंशतः ढगाळ ३४.०/२२.० अंशतः ढगाळ
परभणी ३५.०/२०.० अंशतः ढगाळ ३५.०/२०.० अंशतः ढगाळ
जळगाव ३८.०/१८.० अंशतः ढगाळ ३६.०/१८.० अंशतः ढगाळ
-------------------
पुणे ३५.०/२०.० अंशतः ढगाळ ३५.०/२०.० अंशतः ढगाळ
सातारा ३३.०/२०.० अंशतः ढगाळ ३३.०/१९.० अंशतः ढगाळ
सांगली ३३.०/२३.० अंशतः ढगाळ ३४.०/२३.० अंशतः ढगाळ
वेंगुर्ला ३३.०/२५.० अंशतः ढगाळ ३३.०/२५.० अंशतः ढगाळ
नाशिक ३४.०/२१.० अंशतः ढगाळ ३३.०/२०.० अंशतः ढगाळ
नांदेड ३४.०/२१.० अंशतः ढगाळ ३४.०/२१.० अंशतः ढगाळ
नागपूर ३३.०/२०.० अंशतः ढगाळ ३३.०/२०.० अंशतः ढगाळ
सोलापूर ३४.०/२२.० अंशतः ढगाळ ३४.०/२२.० अंशतः ढगाळ
-------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.