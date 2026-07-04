पुणे

Pune Rain: पावसात वाघोली ठप्प! पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी; वाहनचालकांची मोठी गैरसोय

Pune Rain News: पुण्यात जोरदार पाऊस सुरू आहे. यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
Pune Rain News

Pune Rain News

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

स्वतःला 'स्मार्ट सिटी' म्हणवणाऱ्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांचे मान्सूनपूर्व दावे मुसळधार पावसामुळे पूर्णपणे उघडे पडले आहेत. शुक्रवारी, तुंबलेल्या गटारांमुळे आणि रस्त्यांवरील असंख्य खड्ड्यांमुळे दोन्ही शहरांतील रहिवाशांना तीव्र वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. पुण्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. यामुळे आता पुण्यातील वाघोलीत प्रचंड वाहतूक कोंडी पाहायला मिळत आहे. यामुळे नागरिकांचे हाल झाले आहेत.

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