Pune Rain: पावसात वाघोली ठप्प! पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी; वाहनचालकांची मोठी गैरसोय

स्वतःला 'स्मार्ट सिटी' म्हणवणाऱ्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांचे मान्सूनपूर्व दावे मुसळधार पावसामुळे पूर्णपणे उघडे पडले आहेत. शुक्रवारी, तुंबलेल्या गटारांमुळे आणि रस्त्यांवरील असंख्य खड्ड्यांमुळे दोन्ही शहरांतील रहिवाशांना तीव्र वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. पुण्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. यामुळे आता पुण्यातील वाघोलीत प्रचंड वाहतूक कोंडी पाहायला मिळत आहे. यामुळे नागरिकांचे हाल झाले आहेत..पुणे महानगरपालिका आणि वाहतूक पोलीस यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि खराब नियोजनामुळे गर्दीच्या वेळी शहरातील मुख्य रस्त्यांवर वाहनांच्या किलोमीटरभर लांब रांगा लागल्या. ज्यामुळे प्रशासनाविरोधात नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप निर्माण झाला. हवामान विभागाने पुण्यात रविवारपर्यंत रेड अलर्ट जाहीर केला आहे. याचा अर्थ येत्या काही दिवसांत मुसळधार पाऊस पडणार असून, पुणे महानगरपालिकेची खरी कसोटी लागणार आहे..तुकाराम मुंढे इफेक्ट? FDA ने चारपट वाढवली अन्न तपासणी, धक्कादायक आकडे समोर.पुण्यात वाघोलीत प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे. पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील वाघोली परिसरात शनिवारी सकाळपासून प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे. केसनंद चौकासह वाघोलीतील सर्व प्रमुख चौकांमध्ये वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून हजारो वाहनचालकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. रस्त्यांची अत्यंत निकृष्ट अवस्था, ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे आणि संथ गतीने सुरू असलेली वाहतूक यामुळे कोंडीत आणखी भर पडत आहे..काही ठिकाणी वाहनांना काहीशे मीटरचे अंतर पार करण्यासाठीही मोठा वेळ लागत असून नागरिकांना कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यास विलंब होत आहे. सतत होत असलेल्या वाहतूक कोंडीमुळे स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. याआधी मध्य पुण्याला उपनगरांशी जोडणारे जवळपास सर्व प्रमुख रस्ते ठप्प झाले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज रोड, बाजीराव रोड, शनिपार, काँग्रेस भवन ते घोले रोड, फर्ग्युसन रोड, सेनापती बापट रोड आणि लक्ष्मी रोडवरील नगरकर तालीम चौक येथे वाहने पूर्णपणे थांबली होती..Mumbai News: कार्यादेश नसताना मॅनहोल कोणी उघडले? साकीनाका दुर्घटनेनंतर चौकशीचे आदेश.भोर तालुक्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसाने गंभीर वळण घेतले आहे. गुरुवारी रात्री सुरू झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे, तर शुक्रवारी सकाळी ८ वाजण्याच्या सुमारास वरंधा घाटावर झालेल्या भूस्खलनामुळे महाड-भोर रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. घाटातील वारखंड आणि शिरगाव भागांच्या सीमेवर रस्त्यावर दगड आणि चिखल कोसळल्याने दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. सुदैवाने, कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, परंतु रस्ता बंद असल्याने प्रवासी आणि काम करणाऱ्या लोकांना मोठा त्रास होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.