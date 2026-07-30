पुणे

Phule Wada Memorial Delay: फुले वाडा व सावित्रीबाई फुले स्मारकाचे काम संथ; छगन भुजबळ यांची पुणे महापालिकेवर कडक टीका

फुले वाडा व सावित्रीबाई फुले स्मारक कॉरिडॉरचे काम कासवगतीने; राज्य सरकारकडून २०० कोटींची तरतूद असूनही महापालिकेच्या संथ कारभारावर छगन भुजबळ यांचा आरोप
Chhagan Bhujbal

State minister Chhagan Bhujbal criticised the slow progress of the Mahatma Phule Wada and Savitribai Phule Memorial Corridor project despite government support.

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सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : गंज पेठेतील महात्मा फुले वाडा आणि सावित्रीबाई फुले स्मारक कॉरीडॉरचे काम अतिशय संथ गतीने सुरु आहे. राज्य सरकारकडून सर्व प्रकारचे सहकार्य केले. अनेकदा बैठका झाल्या पण पुणे महापालिकेकडून हवे तसे सहकार्य केले जात नाही, अशी टीका अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.

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