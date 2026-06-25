पुणे

Junnar Historical: जुन्नरमध्ये मोठा ऐतिहासिक शोध; सुसरबाग परिसरात २२०० वर्षांपूर्वीचे सातवाहनकालीन अवशेष, प्राचीन मणी सापडले

Junnar excavation reveals trade links with Bharuch and Kalyan ports: सुसरबागेत सापडलेल्या सातवाहनकालीन मण्यां, कौलं व शंखाच्या बांगड्यांच्या तुकड्यांमुळे कुकडी नदीकाठच्या प्राचीन वस्तीचे आणि तेथील प्रगत कारागिरीचे नवे पुरावे समोर
Satavahana Era Relics Found in Junnar Shed Light on Ancient Trade and Culture

Satavahana Era Relics Found in Junnar Shed Light on Ancient Trade and Culture

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपळवंडी: जुन्नर शहराच्या पूर्वेकडील सुसरबाग परिसरात शेतीच्या मशागतीदरम्यान स्थानिक शेतकऱ्यांना सुमारे २२०० वर्षांपूर्वीचे सातवाहनकालीन अवशेष आढळून आले आहेत. यामध्ये भाजलेल्या मातीचे विविधरंगी मणी, घराची कौले आणि समुद्र शंखाच्या बांगड्यांचे तुकडे सापडले असल्याची माहिती जुन्नरच्या प्राचीन इतिहासाचे अभ्यासक बापूजी ताम्हाणे यांनी दिली.

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