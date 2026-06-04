Pune Crime: 'गुटखा माफियांना मोठा झटका!' इंदापुरात एफडीएची धडक कारवाई; २.५७ लाखांचा प्रतिबंधित पानमसाला आणि तंबाखू जप्त

संतोष आटोळे इंदापूर: महाराष्ट्र शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या पानमसाला व सुगंधित तंबाखूची बेकायदेशीर विक्री करणाऱ्यांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने इंदापूर शहरात धडक कारवाई केली. या कारवाईत प्रतिबंधित अन्नपदार्थांसह वाहन असा एकूण 2 लाख 57 हजार 254 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून याप्रकरणी इंदापूर पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.याबाबत अन्न सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत सोमनाथ सावळे यांनी दिलेल्या फिर्यादवरून आहे. त्यानुसार अजिज नुरमहमंद मोमीन (वय 60, रा. बागवान गल्ली, इंदापूर), पद्माकर नरहरी तांदळकर (वय 53, रा. कसबा, इंदापूर) तसेच अकलूज येथील पुरवठादार काझी (पूर्ण नाव अज्ञात) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .यामधे 1 जून रोजी सायंकाळी सात ते रात्री नऊच्या सुमारास अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने इंदापूर शहरातील जुना कचेरी रोड परिसरातील मे. राज हॉटेल तसेच राम वेस परिसरात तपासणी केली. त्यावेळी आरोपी अजिज मोमीन याच्याकडे 2 हजार 200 रुपयांचा एम सेंटेड तंबाखू विक्रीसाठी साठवून ठेवल्याचे आढळून आले..त्यानंतर राम वेस परिसरात उभ्या असलेल्या टाटा इंडिका विस्टा (एमएच-१२ ईएक्स-९४५४) या वाहनाची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये प्रीमियम आरएमडी पानमसाला, विमल पानमसाला, डायरेक्टर पानमसाला, व्ही-१ तंबाखू, शॉट लक्झरी चिविंग तंबाखू आदी विविध प्रकारचा प्रतिबंधित माल आढळून आला. या मालाची किंमत 1 लाख 7 हजार 254 रुपये इतकी असल्याचे निष्पन्न झाले..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.\rचौकशीदरम्यान हा माल अकलूज येथील काझी नावाच्या व्यक्तीकडून आणल्याची माहिती मिळाली. दरम्यान पंचनामा सुरू असताना आरोपी पद्माकर तांदळकर हा उपस्थितांची नजर चुकवून घटनास्थळावरून पसार झाल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक हनुमंत वाघमारे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.