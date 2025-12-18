Drugs Seized : साडेतीन कोटींचे अमली पदार्थ जप्त; पुण्यासह पिंपरी, मुंबई, गोव्यात कारवाई; पाच जणांना अटक

पुणे - नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी पिंपरीमध्ये एका सदनिकेवर छापा टाकून हायड्रोपोनिक गांजा जप्त केला. सदनिकेत हायड्रोपोनिक गांजाची लागवड केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणात अटक केलेल्या आरोपींकडून मिळालेल्या माहितीनंतर पथकाने पुणे, पिंपरीसह मुंबई, गोव्यात कारवाई केली आहे. .पोलिसांनी विविध ठिकाणी केलेल्या कारवाईत मेफेड्रोन, ओझीकुश (हायड्रोपोनिक गांजा), चरस, एलएसडीसह वेगवेगळ्या प्रकारचे साडेतीन कोटींचे अमली पदार्थ जप्त केले.तुषार चेतन वर्मा (वय २१, सध्या रा. शितळादेवीनगर, सूस, मूळ रा. दिल्ली), सुमीत संतोष डेडवाल (वय २५, सध्या रा. मधुबन कॉलनी, सांगवी, मूळ रा. शिक्षक कॉलनी, गंगापूर, छत्रपती संभाजीनगर), अक्षय सुखलाल महेर (वय २५, सध्या रा. एक्सर्बिया टाउनशिप, हिंजवडी, मूळ रा. प्रगती कॉलनी, गंगापूर, छत्रपती संभाजीनगर), मलय राजेश डेलीवाला (वय २८, रा. अमृतनगर, घाटकोपर, मुंबई), स्वराज अनंत भोसले (वय २८, रा. खोत चाळ, कुर्ला, मुंबई) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या सराइतांवर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कडक कारवाईचा आदेश दिला आहे..दरम्यान, तुषार वर्मा अमली पदार्थ विक्री करत असल्याची माहिती तपास पथकाला मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांच्या पथकाने खडकी परिसरात सापळा लावून त्याला पकडले. वर्माची चौकशी केल्यावर त्याचे साथीदार सुमीत डेडवाल, अक्षय महेर पिंपरीत वास्तव्यास असून, तेथे त्यांनी सदनिका भाडेतत्त्वावर घेतल्याची माहिती मिळाली.वर्मा, डेडवाल, महेर यांनी सदनिकेत हायड्रोपोनिक गांजाची लागवड केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने पिंपरीत छापा टाकला. तेथून हायड्रोपोनिक गांजा, तसेच अन्य साहित्य जप्त केले..अमली पदार्थ विक्री, तस्करी प्रकरणात वर्मा, डेडवाल, महेर यांची चौकशी करण्यात आली. तेव्हा या प्रकरणातील मुख्य तस्कर मलय डेलीवाला याची माहिती मिळाली. पोलिसांच्या पथकाने डेलीवाला, भोसले यांना मुंबईतून ताब्यात घेतले. तपासात मिळालेल्या माहितीनंतर पोलिसांनी गोव्यात छापे टाकले.अटक केलेल्या आरोपींच्या खात्यातील सात लाख ८० हजारांची रक्कम गोठविण्यात आली आहे. आरोपींना पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. अमली पदार्थ तस्करीचे आंतरराष्ट्रीय जाळे असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.