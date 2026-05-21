ULC land Conversion: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! यूएलसी वर्ग २ जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर सुलभ; नजराणा शुल्कात मोठी कपात, मात्र शासनाची काय आहे अट ?

पुणे: कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत (यूएलसी) मिळालेल्या वर्ग २ च्या जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्याच्या शुल्कात शासनाने कपात केली आहे. संबंधित जमिनीच्या रेडीरेकनरमधील दराच्या २५ ते ३० टक्के रक्कम नजराणा म्हणून शासनास भरून जमिनी मालकी हक्काची करता येणार आहे..यापूर्वी अशा जमिनींचे व्यवहार करताना रेडीरेकनरमधील दराच्या ५० टक्के रक्कम भरून वर्ग दोन कायम ठेवून विक्रीची परवानगी दिली जात असे. मात्र, त्यात शासनाने हस्तांतर शुल्कात कपात केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना अशा जमिनींचे वाटप झाले होते, त्या जमिनी आजही त्यांच्याच नावावर आहेत किंवा त्यांनी रीतसर परवानगी घेऊन दुसऱ्याच्या नावावर केल्या आहेत, अशा जमिनी आता वर्ग १ करून नियमित होऊ शकणार आहे..कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार, मर्यादेपेक्षा जास्त असलेली जमीन शासनाने ताब्यात घेऊन ती भूमिहीन शेतकरी, माजी सैनिक आणि गरजूंना वाटप केली होती. या जमिनी वर्ग २ म्हणून ओळखल्या जातात. अशा जमिनींच्या विक्रीवर किंवा अकृषिक वापरावर मर्यादा होत्या. दौंड, बारामती, इंदापूर, शिरूर आणि खेड या तालुक्यांमध्ये अशा जमिनींचे प्रमाण अधिक आहे. .या जमीन विक्रीसाठी शासन किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घ्यावी लागत होती, अशा प्रकरणांमध्ये महापालिका, नगर परिषद क्षेत्रातील जमीन शेती प्रयोजनासाठी दिलेली असल्यास, तिची विक्री करताना रेडीकेनरच्या ३० टक्के आणि बिगर शेती प्रयोजनासाठी असल्यास २५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. तर ग्रामीण भागातील शेतजमिनीसाठी २५ टक्के व बिगरशेतीसाठी रेडीरेकनरच्या २० टक्के रक्कम आकारली जाणार आहे..राज्य शासनाची मंजुरी आवश्यकज्या जमिनींचे रेडीरेकनरनुसार मूल्य ५० लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी स्तरावर निकाली काढले जातील, तर ज्या जमिनींचे मूल्य ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा प्रकरणांसाठी राज्य शासनाची मंजुरी आवश्यक असेल. त्याचप्रमाणे यापूर्वी जर खरेदी-विक्रीसाठी काही रक्कम भरली असेल, तर ती आता भराव्या लागणाऱ्या रकमेत समायोजित केली जाणार नाही. ही रक्कम नव्याने भरावी लागणार आहे.