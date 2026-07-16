Pune News: पुणे-मुंबईकरांसाठी मोठा दिलासा! १० दिवसांनंतर 'डेक्कन क्वीन' पुन्हा रुळावर; 'इंटरसिटी'ही आजपासून सुरू

पुणे: लोणावळा - कर्जत दरम्यान ९ ठिकाणी दरड कोसळल्याने विस्कळीत झालेली रेल्वे सेवा आता पूर्वपदावर येत आहे. बाराशे कर्मचाऱ्यांच्या अथक परिश्रमाने मंगळवारी अखेर घाटातील दुसरी मार्गिका सुरु करण्यात रेल्वे प्रशासनाला यश आले आहे. परिणामी रेल्वे प्रशासनाने काही रेल्वे गाड्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.यात डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस व इंटरसिटी एक्सप्रेस यांचा समावेश आहे. या गाड्या गुरुवारपासून (ता. १६) धावणार आहेत. या दोन्ही रेल्वे प्रशासनाने १७ जुलै पर्यंत रद्द केल्या होत्या. दरड कोसळल्याने घाटातील तिन्ही मार्गिका बंद होत्या. यापैकी २ मार्गिका सुरु करण्यात प्रशासनाला यश आले. अद्याप एक मार्गिका बंदच आहे. .परिणामी रेल्वे प्रशासनाने १७ जुलैपर्यंत काही रेल्वे रद्द तर २५ हून अधिक गाड्यांचा मार्ग बदलला आहे. मंगळवारी रात्री ‘डाऊन’ मार्गिकेचे (पुण्याच्या दिशेने) काम पूर्ण झाले. सुरुवातीला तीन मालगाड्या धावल्या. त्यानंतर मुंबई -लातूर ही पहिली प्रवासी रेल्वे धावली. यावेळी गाडीचा वेग हा ताशी २० होता. दहा दिवस अहोरात्र काम घाटात दरड कोसळण्याची मोठी दुर्घटना ६ जुलैला घडली..त्यानंतर मध्य रेल्वेने मधली मार्गिका सुरु केली. आता ‘डाऊन’मार्गिका सुरू झाली असून, उर्वरित ‘अप’ मार्गिकेवरील ढिगारा हटवण्याचे आणि ट्रॅक पूर्ववत करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. सतत कोसळणारा पाऊस आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितीचा सामना करत मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी, अभियंते, पर्यवेक्षक आणि १२०० हून अधिक कामगार गेले १० दिवस घटनास्थळी २४ तास राबत आहेत. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.ढिगारा वेगाने हटवण्यासाठी ‘बोल्डर स्पेशल ट्रेन’, युनिमॅट मशीन, ड्युओमॅटिक मशीन, पोकलेन मशीन्स आणि जेसीबी अशा अवजड यंत्रसामग्रीचा वापर केला जात आहे. तसेच, कामगारांना घटनास्थळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी रेल्वेकडून विशेष गाड्याही चालवल्या जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.