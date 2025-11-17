पुणे

MLA Rahul Kul : जनाई- शिरसाईसाठी ३५९ कोटी रुपये किमतीची बंदीस्त नलिका प्रणाली होणार

जनाई - शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रूपांतरण करण्याच्या कामाला आला वेग.
सकाळ वृत्तसेवा
खुटबाव - पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील दुष्काळी भागासाठी जीवन वाहिनी ठरणारी जनाई - शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रूपांतरण करण्याच्या कामाला वेग आला आहे.

