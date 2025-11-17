MLA Rahul Kul : जनाई- शिरसाईसाठी ३५९ कोटी रुपये किमतीची बंदीस्त नलिका प्रणाली होणार

खुटबाव - पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील दुष्काळी भागासाठी जीवन वाहिनी ठरणारी जनाई - शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रूपांतरण करण्याच्या कामाला वेग आला आहे..या कामासाठी सुमारे ३५९ कोटी २९ लक्ष रुपये किंमतीची निविदा प्रसिद्ध झाली असल्याची माहिती दौंड तालुक्याचे आमदार राहुल कुल यांनी दिली आहे. २२०० कोटी रुपये किमतीच्या खडकवासला - फुरसुंगी बंदीस्त नलिका कालवा प्रकल्पानंतर आमदार कुल यांचा हा दुसरा यशस्वी प्रकल्प आहे.कामाच्या मंजुरीसाठी दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या समवेत विविध बैठका घेतल्या. तसेच विधिमंडळाच्या अधिवेशात वेगवेगळ्या आयुधांच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले होते..जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांतर्गत नवीन मुठा उजव्या कालव्याद्वारे वरवंड व शिर्सुफळ या दोन तलावात पाणी सोडून तेथून उपसा करुन जनाई व शिरसाई या दोन उपसा सिंचन योजना प्रस्तावीत आहेत. या योजनेद्वारे पुणे जिल्हयातील दौंड, बारामती व पुरंदर असे एकूण ३ तालुक्यातील १४०८० हे. क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.तसेच जनाई उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रातील १८ व शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रातील ४७ असे एकूण ६५ तलाव पावसाळयात वाहून जाणा-या अतिरिक्त पाण्याने भरुन देण्याचे प्रस्तावित आहे. जनाई उपसा सिंचन योजनेतून ८,३५० हेक्टर आणि शिरसाई योजनेतून ५,७३० हेक्टर शेतजमिनींना पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील ४० पेक्षा अधिक गावांना फायदा होणार असून, पाणीटंचाईची समस्या दूर होणार आहे..राहुल कुल ( आमदार) -ही योजना अवर्षणग्रस्त गावांसाठी सुरू करण्यात आली असून, या योजनेमुळे सिंचनक्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे. कालवे उघड्या स्वरूपाचे असल्याने डोंगराळ आणि मुरमाड जमिनीत पाणी गळती मोठ्या प्रमाणात होते. बंदिस्त नलिका प्रणालीमुळे पाणी बचत, गळती रोखणे, भूसंपादन टाळणे आणि सिंचन क्षेत्रवाढ या सर्व बाबी साधता येणार आहेत..महाराष्ट्र राज्य सरकारने या कामासाठी सुमारे ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांचा निधी मंजूर केला होता, काम पूर्ण झाल्यानंतर पुढील ५ वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्ती व भूसंपादनाचा खर्च निविदा रक्कमेतून कमी करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.