Makarand patil : धरणग्रस्तांच्या प्रश्‍नांवर तातडीने निर्णय घ्या; मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांची विभागीय आयुक्तांना सूचना

Dam Rehabilitation : धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने निर्णय घेऊन मदत मिळावी यासाठी मंत्री मकरंद पाटील आणि शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी अधिकाऱ्यांना ठोस सूचना दिल्या आहेत.
पुणे : प्रकल्पग्रस्तांची प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत, यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून कायद्याच्या तरतुदींमध्ये बसणारे निर्णय तातडीने घेण्यात यावेत, अशा सूचना मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांना शुक्रवारी दिल्या.

